Las elecciones autonómicas de Madrid del próximo 4 de mayo se disputarán más que nunca como un plebiscito entre derecha e izquierda después de que Pablo Iglesias haya anunciado que va a ser el candidato de Podemos para enfrentarse a la ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso. Un duelo entre conservadores y progresistas que históricamente suelen ganar los conservadores.

En los últimos 25 años, desde la mayoría absoluta del PP de José María Aznar en 1996, los partidos de izquierdas solo han ganado en la Comunidad de Madrid en porcentaje de voto las elecciones autonómicas de mayo de 2003, las elecciones generales de 2004 -las primeras que ganó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero- y las autonómicas de 2015. En el caso de las regionales, ni siquiera esta victoria les sirvió para gobernar.

Si se echa la vista aún más atrás, desde las generales de 1982 -los primeros comicios celebrados tras la aprobación de la Constitución-, los madrileños han acudido a las urnas en 29 jornadas para votar en hasta 42 elecciones distintas entre autonómicas, generales, municipales y europeas. Según el análisis de Datos-RTVE, solo en 16 de estos comicios el bloque de la izquierda superó al de la derecha en votos: en cuatro autonómicas (1983, 1991, mayo de 2003 y 2015), cinco generales (1982, 1986, 1989, 1993 y 2004) en cinco municipales (1983, 1987, 1991, 1991 y 2003) y en dos europeas (1987 y 1989).

"Madrid es una comunidad que, desde los años 90, tiene una orientación más conservadora y esto se ha producido independientemente de la arena electoral de la que hablemos (...) Normalmente la derecha gana los comicios, suele estar más movilizada que la izquierda", explica el politólogo y profesor visitante de la Universidad Carlos III de Madrid Pablo Simón.

En 2015 , los partidos de izquierdas -en ese momento PSOE, Podemos e IU- superaron en tres puntos a la derecha (48,23 % de los votos frente al 45,23 % de PP y Ciudadanos), pero Izquierda Unida se quedó por debajo del 5 % y no logró entrar en la Asamblea , lo que facilitó que la 'popular' Cristina Cifuentes fuera investida con el apoyo de Ciudadanos al superar ambas formaciones los escaños obtenidos por socialistas y morados.

Dos victorias que no se tradujeron en gobiernos

Desde entonces, los partidos de este bloque "no han sido capaces de contrarrestar una hegemonía que ha ido construyendo poco a poco el Partido Popular con buenas o malas artes" , subraya Orriols en alusión a la presunta corrupción de la formación en la región. Aun así, este politólogo señala que "el Tamayazo no lo explica todo" y que hay otros elementos que le han servido al PP para lograr votos como las ampliaciones del Metro, con las que consiguieron "resultados inimaginables como que el PP pudiera ganar distritos rojos como Villaverde".

¿Y el 4-M? La clave está en el 5 % de Ciudadanos

"La gobernabilidad de la Comunidad de Madrid puede decidirse más por abajo que por arriba", señala sobre el papel de Ciudadanos Pablo Simón. "No es lo mismo un Ciudadanos con un 4,9 % del voto, que probablemente haga más daño al bloque de la derecha y que pueda hacer que este no sume, que un Ciudadanos que saca un 1 % o un Ciudadanos que consigue entrar en la Asamblea", añade.

"No me atrevería a decir que ahora mismo hay una mayoría garantizada de derechas, pero sí un empate progresista-conservador con una tendencia a la hegemonía conservadora", añade Sanjaume. La clave será si Ciudadanos logra el 5 % de los votos que necesita para entrar en el reparto de escaños o si se queda fuera. "Un regalo para la izquierda y para desempatar sería que Ciudadanos se quedara con un 4,9% y todos esos votos no se tradujeran en escaños" dificultando la suma del bloque de derecha.

Orriols apunta en la misma dirección. "Que un partido como Ciudadanos se quede fuera con un porcentaje que tampoco sea malo como un 3 % puede ser importante para las mayorías parlamentarias, porque probablemente será un votante de centro o de centro derecha", es decir, electores que no se sumarán al Partido Popular, por ejemplo.