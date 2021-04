El primer debate a seis entre los principales candidatos a las elecciones en la Comunidad de Madrid ha dejado momentos muy tensos, especialmente cuando se ha tratado la gestión de la pandemia, los menores no acompañados (‘menas’) y las colas del hambre, con acusaciones y ataques personales entre el bloque de izquierda y la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, en un fiel reflejo de la relevancia de estos comicios a nivel nacional y del momento de polarización que vive la región de cara al 4 de mayo.

PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos se ha mostrado muy incisivos desde el arranque del debate. Sus ataques se han centrado principalmente en la líder ‘popular’, a la que han reprochado las cifras de fallecidos en la región en el último año y sus declaraciones sobre las colas del hambre. La presidenta les ha acusado de mentir descaradamente y ha puesto de relieve su gestión en estos dos años de Gobierno. Los partidos de izquierda también han cargado contra la candidata de Vox, Rocío Monasterio, por el polémico cartel sobre los menores no acompañados, el único tema en el que los cinco líderes se han puesto de acuerdo.

Estos son algunos de los momentos más polémicos del encuentro:

Las muertes en la pandemia: “No sonría. Estamos hablando de fallecidos”

Apenas transcurrieron diez minutos del arranque del debate cuando los fallecidos por la pandemia se situaron en el centro de las intervenciones de los candidatos. En primer lugar, por la gestión de las residencias. Tanto Ayuso como el aspirante de Ciudadanos, Edmundo Bal, han acusado al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de no visitar ni un solo centro de mayores cuando ostentaba la vicepresidencia segunda y el Ministerio de Derechos Sociales. Más dura se ha posicionado Rocío Monasterio (Vox), quien ha reprochado a Iglesias que, durante este tiempo, se ha dedicado “en su chalé de Galapagar” a ver series en Netflix "a ritmo de 30 muertos por capítulo".

01.44 min Monasterio (Vox) ataca a Iglesias por ver Netflix "al ritmo de 30 muertos por capítulo" durante lo peor de la pandemia

El cruce de datos ha sido constante. Y las interpelaciones para constatar si los candidatos conocían las cifras también. Iglesias se ha dirigido directamente a la dirigente autonómica para preguntarle cuántos fallecidos ha habido en la Comunidad. Con una sonrisa, la 'popular' ha contestado que 20.000 y le ha pedido que respondiese él que cuántos ha habido en España. El líder de Podemos le ha exigido que no sonriera y le ha vuelto a insistir que declarase si había alguna comunidad autónoma con más fallecidos que la Comunidad de Madrid. "No, ¿verdad? ¿Y usted dice que esto es por el aeropuerto de Barajas? ¿Cree que esto es serio? No sonría. Estamos hablando de fallecidos", ha aseverado.

“Sonrío porque es usted un personaje que es de todo menos creíble (…) Sonrío porque usted solo da vergüenza ajena. Están utilizando el dolor de las familias”, ha recalcado Ayuso, al tiempo ha defendido que ella ha estado al frente del Gobierno en los momentos "más difíciles" mientras que los demás no han hecho nada. "Es usted una pantomima que ha venido a rescatar un proyecto para ni siquiera recoger el escaño. Es lo más mezquino que hay política española", ha manifestado, en relación al líder de Podemos.

02.37 min Ayuso llama "mezquino"a Iglesias por acusarla de "mentir" con los datos del coronavirus en Madrid

Posteriormente, Ayuso ha afeado a Iglesias que la UME fue la única que echó una mano en la región en los peores momentos de la pandemia, mientras Iglesias estaba "en el chaletazo". En este momento, Iglesias ha reivindicado su papel, recalcando que era su área del Gobierno la que daba las órdenes de en qué residencias debían desinfectar los militares. "Sin insultar y sin hacer referencias personales. Yo mi casa me la pago yo y no me pone un piso de lujo Sarasola como hace con ustedes. La vicepresidencia segunda de Derechos Sociales daba las indicaciones (...) No somos de hacernos fotos, somos de gestionar", ha sentenciado Iglesias.