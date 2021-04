El candidato del PSOE a las elecciones del 4M en Madrid, Ángel Gabilondo, ha sugerido a su homólogo de Unidas Podemos Pablo Iglesias, a que reconsidere su apuesta de una subida de impuestos en la Comunidad. "Yo no los voy a tocar", ha insistido Gabilondo, quien mantiene su 'no' a pactar con el líder morado porque no está de acuerdo con sus planteamientos ni con el "extremismo".

"Yo no tocaré lo impuestos ni la fiscalidad. Los madrileños no tendrán que pagar ni un euro más en un momento excepcional", ha insistido Gabilondo en un desayuno informativo organizado por Europa Press. También, en un mítin posterior en Alcobendas, ha rechazado bajar los impuestos, como propone la candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso: "En Madrid no hay que tocar la fiscalidad, no hay que pedir ni un euro más, ni un euro menos, sino resolver los problemas de la ciudadanía".

Iglesias ya ha manifestado en varias ocasiones que su formación no podría estar en un Gobierno que no apueste por la "justicia fiscal" y apuesta por hacer una reforma en esta materia para una fiscalidad más equitativa. En una entrevista la semana pasada en RNE, consideró que el rechazo de Gabilondo a tocar los impuestos es una "estrategia" para "ver si alguien de derechas les vota", y esperó que el candidato socialista cambiase también su posición al respecto.

Pero Gabilondo insiste: "Tendrá que ver si tienen que modificar su posición. Nuestra propuesta es abierta. Yo puedo acordar con las dos manos pero no con extremismos. No comparto el planteamiento del señor Iglesias en estas elecciones. No planteo esto en términos de fascismo, comunismo o libertad".

Así, el candidato socialista ha recalcado que con este "Iglesias no", pero ha rechazado que el problema de pactar con Unidas Podemos sea "la persona". "Solo señalo que me parece injusto vincular el problema que pudiera tener en una persona. Nosotros hemos trabajado muy bien en la Asamblea con todos los grupos. No necesitamos que alguien piense como nosotros para conformar con ellos proyectos colectivos. Yo creo que es imprescindible que no satanicemos personas", ha zanjado.

Anuncia complemento de 400 euros a las pensiones no contributivas Gabilondo también ha anunciado algunas de sus medidas si forma gobierno en la Comunidad tras el 4M. Así, se ha comprometido a aprobar un complemento extraordinario de 400 euros a las pensiones no contributivas. Esta "paga extra", ha dicho, será la más alta de toda España y contará con una inversión de 17 millones de euros. Ha añadido que esta propuesta beneficiará a 42.000 personas en la Comunidad de Madrid, de las cuales 27.000 son personas jubiladas y 15.000 en situación de invalidez. Ha indicado, además, que "sólo seis comunidades autónomas" dan una prestación similar desde los 150 a los 350 euros anuales. Sin embargo, Gabilondo ha asegurado que "no existe ninguna ayuda extraordinaria" para los perceptores de pensiones no contributivas "más allá del complemento estatal para los que viven de alquiler". El candidato ha parafraseado al escritor Albert Camus en la frase “hay épocas en que toda indiferencia es criminal”, por lo que la política debe "buscar el bienestar común y no satisfacer a los intereses particulares o de unos pocos".