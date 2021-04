El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha llamado a los madrileños a elegir entre un “gobierno serio” y “progresista” liderado por Ángel Gabilondo en Madrid y “el Gobierno de la Plaza de Colón”, que se traduce en “odio, exclusión social, ultraderecha y corrupción”, en las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad. Así, ha pedido el voto para que en Madrid haya, tras 26 años de hegemonía del PP, "un gobierno de izquierdas y sin extremismo”, que “mire a Europa” y apueste “por lo que importa”.

Sánchez ha evitado confrontar con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el primer acto de campaña oficial del PSOE que se ha celebrado este domingo en la sede del partido en Ferraz, donde ha acompañado al candidato socialista. No ha recogido ninguna de las críticas que Ayuso le lanzó el día anterior durante el inicio de campaña del PP, cuando le mencionó en múltiples ocasiones e, incluso, situó al presidente del Gobierno como su “rival”.

En cambio, ha destacado que Madrid “tendrá que elegir qué camino recorrer” cuando comience la senda de la “recuperación” en España, ya que “el final” de la crisis del coronavirus está “más cerca” gracias a la vacunación. “Tras la pandemia, se abrirá un paisaje nuevo y dos caminos muy definidos, el de la recuperación justa, con un Gobierno serio liderado por Ángel Gabilondo", que "concluya la vacunación con seriedad" y que "administre con limpieza los fondos europeos", o "el Gobierno de Colón, de exclusión social, ultraderecha y corrupción”, ha afirmado.

Ha proseguido incidiendo en esa dicotomía y ha llamado a elegir entre "la corrupción", que es "la seña de identidad del PP" en Madrid, y un Gobierno "que no deje a nadie atrás, que piense en todos para avanzar juntos". Son, ha dicho, "las dos únicas opciones": "Hagámoslo por Madrid, tengamos la puesta vista en la recuperación", ha incidido.

Sánchez ha seguido cargando contra el PP y su actuación durante la pandemia. "Intentaron todo tipo de pretextos para que España no recibiera ni un solo euro de los fondos europeos", ha criticado, y ha acusado a "la derecha" de "enredar siempre" y "tratar de evitar que España resurja y se recupere". "Dicen que aman mucho a España, pero solo la aman si están en el Gobierno. Si no, es mejor que España se hunda, que ya llegarán ellos para salvarla o, por lo menos, para volver a gobernarla y reanudar su pillaje", ha apostillado.

Gabilondo, a Ayuso: “A estas elecciones me presento yo”

Ángel Gabilondo, por su parte, ha comenzado su intervención dirigiéndose a la presidenta madrileña, y lo ha hecho después en múltiples ocasiones. “Pedro Sánchez es Pedro Sánchez y yo, Ángel Gabilondo. Y a estas elecciones, qué le vamos a hacer, me presento yo”, ha aclarado el candidato socialista.

Ha proseguido dirigiéndose de nuevo a Ayuso: “Solo tienes una palabra en la boca: Sánchez, Sánchez, el virus, Sánchez, Toni Cantó, Sánchez”. “Echas a Sánchez la culpa de todos tus errores y no ves los errores propios", ha proseguido. También se ha referido a las palabras de Ayuso, cuando este sábado dijo que “a lo mejor” los españoles le “deben tres” si gana las elecciones porque podría suponer el fin del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos: “Madrid no te debe tres, tú nos debes una porque no puedes vivir sin mencionar a Sánchez”.

Por contra, ha proseguido Gabilondo, su “palabra es Madrid”, y eso es lo que le “diferencia” de otros candidatos. Y frente a la “confrontación” de Ayuso con el Ejecutivo central, el candidato socialista ha dicho que él también tiene “algo que decir”: “Muchas gracias, Pedro Sánchez”.

A continuación, ha reiterado que hay que poner fin a 26 ños del Gobierno del PP en la región madrileña porque se está alargando un “proceso de degradación que no puede soportarse más” porque Madrid es el “epicentro vergonzoso de la corrupción”. Así, ha concluido pidiendo el voto para el PSOE, “por pura higiene”, ante unas elecciones que, según Gabilondo, ha tenido dos responsables: Ciudadanos e Isabel Díaz Ayuso.