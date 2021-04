05.48 min Arranca una campaña electoral en Madrid que marcará el futuro de la política española

Madrid entra oficialmente en la campaña de unas elecciones que van mucho más allá de una disputa por el poder territorial por el Gobierno de la Comunidad. Los candidatos al 4M tienen sobre sí mismos el peso entero de sus partidos, cuyos líderes nacionales se juegan mucho en estos comicios.

Tanto es así, que la presidenta de la región y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso (PP), se marca como "rival" al mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y así lo ha dejado claro en su discurso de inicio de campaña, mientras que el líder nacional del partido, Pablo Casado, ya ha planteado el 4M como la primera vuelta a las próximas elecciones generales.

Entre el resto de candidatos, queda claro que Ayuso es la principal enemiga a batir. Todas las encuestas la sitúan como ganadora con una gran ventaja sobre los demás partidos, e incluso quienes quieren pactar con ella tras el 4 de mayo -Ciudadanos y Vox- se suman a las críticas bajo el temor de que el PP pueda arrebatarles un número importante de votantes.

Las elecciones en Madrid, de las que saldrá el futuro Gobierno para los próximos dos años, son las cuartas que se celebran en pandemia y el toque de queda, fijado a las once de la noche en la región, ha impedido a los candidatos extender los actos hasta la medianoche para pedir el voto, como suele ser habitual en la víspera de campaña.

Gabilondo ve al PP el "enemigo que quiere apropiarse de la palabra libertad" El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado al PP como el "enemigo" porque "robar y apropiarse de la palabra libertad”, en referencia al lema de campaña de Ayuso, y ha situado al Partido Popular en una "derecha escorada hacia los extremos" que sólo perpetúa “la desatención y la especulación de los servicios públicos”. El candidato socialista ha escogido el auditorio al aire libre Pilar García Peña de Hortaleza para iniciar la campaña con un acto en el que no ha estado acompañado del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pero sí por la ministra de Industria, Reyes Maroto, a quien ha situado como posible vicepresidenta de la Comunidad. “¿Puede uno ser socialista sin sentir el dolor ajeno?



El olvido de los ciudadanos es la antipolítica. Nuestra obligación es garantizar servicios públicos de calidad.



El futuro es ahora.

Abramos paso a un Madrid tantas veces silenciado, olvidado, inexplorado.#HazloXMadrid pic.twitter.com/913qk52jU8“ — #ÁngelGabilondo (@equipoGabilondo) April 17, 2021 El candidato socialista ha afirmado que la campaña electoral es un “momento crucial y decisivo” para conseguir transformar la región, y ha instado a apartar de una vez “la confrontación cansina e interminable”. Así, ha defendido que, ante los “ataques de intolerancia del extremismo ultra”, los socialistas no entrarán “en la confrontación pero sí en el partido de la libertad y la justicia” para evitar que el 'gobierno de Colón' “dilapide la convivencia” en la Comunidad de Madrid, en alusión a PP, Ciudadanos y Vox. Gabilondo se ha marcado la vacunación, la recuperación económica y la protección social como las prioridades de un Gobierno que será para dos años: “Somos la izquierda abierta y plural. Somos la alternativa, somos la ciencia, la economía social, somos el ingreso mínimo vital, somos vivienda, somos la prosperidad, somos el bienestar, somos el partido socialista obrero español”.

Ayuso ve posible sacar a Sánchez de La Moncloa tras el 4M: “A lo mejor España me debe tres” El presidente Gobierno de España y no cualquier otro candidato a las elecciones es el enemigo que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha propuesto batir y ha elevado estas elecciones a nivel nacional. “Madrid y España se juegan qué quieren ser el 4 de mayo”, ha afirmado en un acto con el líder del PP en la madrileña plaza de Goya, desde donde ha afirmado que “Madrid es decirle ‘no’ a Sánchez e Iglesias”. Tan solo ha mencionado al candidato socialista una vez y al de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, alguna más. En cambio, se ha dirigido al presidente del Gobierno en múltiples ocasiones: “Le invito a marcharse de La Moncloa cuando tenga los peores resultados del PSOE en Madrid”. “Cuando eso ocurra, a lo mejor España me debe tres”, ha afirmado Ayuso, quien ya dijo hace tiempo que España “le debe una” por la salida de Pablo Iglesias del Ejecutivo para disputarle la Presidencia en Madrid. “�� @IdiazAyuso: “Cuando se convocaron estas elecciones, algo sucedió en la política nacional y cambió el rumbo de nuestro país. No estaban en los plazos de Moncloa porque acostumbran a tratar a los ciudadanos como ganado”.



�� "Qué ganas de que llegue el 4M"#YoConAyuso pic.twitter.com/VwjTfcqiy5“ — Partido Popular (@populares) April 17, 2021 La candidata ‘popular’ ha cargado contra las “mentiras” del Ejecutivo central y sus “ataques” contra Madrid. También ha criticado que la acusen de confrontar: “Si uno no sabe gestionar, la culpa no la tenemos los demás”. “Pretendían que el motor económico de España se parara (...) pretendían llevar a Madrid a las colas del hambre para luego arrimar el hombro y decir ‘soy socialista, deja que te cuide que te voy a dar una subvención que luego nunca llega’”. Ha defendido que es “el momento de tratar a los ciudadanos como adultos” y no como “ganado” porque no quieren “ser subvencionados, dirigidos ni tutelados” ni vivir “con miedo”. A su juicio, “Madrid se le escapa al Gobierno porque la libertad se le escapa al socialismo, y no digamos al comunismo”. Pero ha asegurado que Madrid “tiene un plan” y ha destacado la fecha del 2 de mayo, final de la campaña: “El pueblo de Madrid se levantó el 2 de mayo de 1808 contra los invasores por la libertad y la unidad de España. Volveremos a vernos cerrando campaña en una fecha como esa”. El presidente del PP, Pablo Casado, ha intervenido antes que su candidata y después de que los simpatizantes del PP cantasen el cumpleaños feliz al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presente también en el acto. Casado, que ve el 4M como un posible trampolín que le impulse a La Moncloa, ha asegurado que el 4 de mayo “empieza el estado de alarma para el PSOE” porque va a entrar en “pánico”. Estas elecciones, ha dicho, no van solo de Madrid y si gana el PP las elecciones aglutinando al “centro y la derecha”, luego “ese mensaje se podrá replicar a nivel nacional”. Casado también ha apelado a los votantes socialistas que en su día votaron "a Felipe, a Leguina o a Rubalcaba" pero que “no les gusta el sanchismo”. “�� @pablocasado_: “El 4M empieza el estado de alarma para el PSOE".



❌ ¿Os sentís identificados con este PSOE de Sánchez que acerca 6 asesinos de ETA cada semana, que va a indultar a los presos del procés o que dice que os pueden okupar la vivienda ?



Arranque de campaña del PSOE en la Comunidad de Madrid 17.04.2021 El candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo; junto al secretario de Estado de Deportes, José Manuel Franco; y la ministra de Industria, Reyes Maroto, entre otros, celebra el acto de arranque de campaña en el Auditorio Pilar García Peña.

Acto de inicio de campaña del PP en Madrid 17.04.2021 La candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acompañada por el presidente del PP nacional, Pablo Casado, el alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida, la secretaría general del PP de Madrid, Ana Camins y el expresidente del Senado, Pío García Escudero, durante el acto de inicio de campaña en la Plaza Salvador Dalí.









Bal, crítico con Ayuso pero dispuesto a volver a pactar: "Tendremos el mejor Gobierno" El candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha arrancado la campaña desde la plaza de Isabel II, en Ópera, junto con la líder del partido, Inés Arrimadas, al ritmo de Seven Nation Army de The White Stripes. "Me llamo Edmundo Bal y quiero ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid", ha dicho al inicio de su intervención, pese a que su partido podría quedar fuera de la Asamblea de Madrid tras el 4M, según las encuestas. Durante el mitin, ha sido especialmente crítico con la presidenta por su personalismo, defendiendo que Madrid es "más que Ayuso", una persona que "decidió romper un Gobierno de éxito que encontraba soluciones para los madrileños". Aún así, ha defendido que es la 'popular' es con quien Cs quiere volver a pactar tras el 4M: "Ayuso no se merece que yo le apoye, sino que se lo merecen los españoles y los madrileños". "Teníamos el mejor Gobierno" antes de la convocatoria electoral y "tendremos el mejor Gobierno", ha asegurado. “✅ La Comunidad de Madrid tenía el mejor gobierno...



�� Queremos que los madrileños sigan teniendo ese gobierno.



�� @BalEdmundo "No se lo merece Díaz Ayuso, pero sí los ciudadanos. Y por eso curramos y nos pagan el sueldo" #EligeCentro pic.twitter.com/84NJX4sYlt“ — Ciudadanos �������� (@CiudadanosCs) April 17, 2021 Bal ha reivindicado el papel de su partido en el Gobierno de coalición de Madrid y ha sacado pecho de las políticas que su partido "impone" al PP allí donde gobierna. Ha defendido, además, que la presencia de los 'naranjas' en el Ejecutivo regional ha "impedido la corrupción" de los gobiernos monocolor del PP y le ha marcado una hoja de ruta con transparencia y sin extremismos -en referencia a Vox-. De hecho, se ha mostrado "preocupado" de que Vox "domine la política cultural y que llegue gente antivacunas o que niega el cambio climático o la libertad de las personas LGTBI". Por último, ha lanzado un mensaje a los críticos de Ciudadanos, partido del que han salido varios dirigentes en las últimas semanas: "Contra la corrupción, contra el inmovilismo del bipartidismo y contra la demagogia del populismo. No hemos cambiado". Arrimadas, por su parte, ha asegurado que el 4 de mayo solo hay una papeleta que es "la garantía" de que a los madrileños no les "roben la libertad" obligando a elegir entre "las políticas sociales con corazón y las políticas económicas con la cabeza". Porque el candidato, ha proseguido, se presenta "con las manos limpias para luchar contra la corrupción", la "cabeza bien clara" para impulsar políticas económicas y "corazón" para garantizar las políticas sociales. La presidenta de la formación naranja ha reconocido la labor "magnífica" de los consejeros de Ciudadanos en los dos años de Gobierno con el PP en la Comunidad, un proyecto que "funcionaba bien", y que "a alguien se le ha ocurrido romper por un capricho". “��Si Cs no gobierna en Madrid, solo hay dos opciones:



⛔️ Un gobierno de Gabilondo con Iglesias.

⛔️ Un gobierno que vuelve al pasado con el otro extremo.



�� @InesArrimadas "No podemos permitir que se rompa lo que funciona" #EligeCentro pic.twitter.com/TAvMikxAeL“ — Ciudadanos �������� (@CiudadanosCs) April 17, 2021 Arrimadas ha recalcado que, tras el paso de Ciudadanos por el consejo de Gobierno madrileño, "la diferencia se palpa" si se compara con los años de mayoría absoluta del PP, en los que surgían "escándalos de corrupción", las políticas sociales estaban "olvidadas" y "no había el despegue económico que ha habido con el consejero de Ciudadanos". "Eso es libertad, eso es gestionar bien", ha aseverado Arrimadas, que ha pedido acudir a votar para no permitir que "un puñado de votos" acaben con el proyecto que se puso en marcha hace dos años y que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, -a la que no ha nombrado- puso fin.

Mónica García pide el voto para “lo que de verdad importa” Más Madrid no ha celebrado un acto de arranque de campaña este sábado por la tarde y lo deja para este domingo en Vallecas. Aún así, su candidata, Mónica García, ha estado por la mañana en Alcorcón, desde donde ha llamado a la gente a votar “por lo que de verdad importa”. Con este lema de campaña, García, que es anestesista de profesión, vuelve a poner el foco en la sanidad y en los servicios públicos y a atacar a Ayuso, de quien ha sido el ‘azote’ en la Asamblea de Madrid en los últimos dos años. “Estupenda mañana con una calurosa bienvenida en Alcorcón charlando con las vecinas y vecinos. Una ola de ilusión y energía para empezar la campaña con la que trabajaremos #PorLoQueDeVerdadImporta pic.twitter.com/suNPl1Pdcm“ — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 17, 2021 Muy crítica ha sido con que la presidenta “abra la puerta a la privatización de las vacunas”. "Dejó caer que se podía vacunar quien lo pudiera pagar. Para Ayuso es más importante que se vacune un rico antes que un enfermo y le vamos a decir que no, que la salud, la educación, los derechos no se mercadean, no son bien de mercado", ha reprochado a la 'popular', a la que ha lanzado más dardos: "Entendemos que a Ayuso le moleste que primero se vacune a los mayores de las residencias que a los directivos de El Corte Inglés pero es que el mundo no es así, la sociedad no es así, por eso está haciendo una campaña del calamar".

Monasterio se proclama como “garantía” para que la izquierda “no entre en Madrid” Al igual que Más Madrid, Vox se reserva su acto de inicio de campaña al domingo y lo hará en Móstoles. Sin embargo, ha ofrecido un mitin en Boadilla del Monte, donde su candidata al 4M, Rocío Monasterio, ha asegurado que Vox será la "garantía" para que la izquierda "no entre en Madrid" y para que "no se sigan haciendo políticas de izquierda" por culpa de "partidos sumisos" -en referencia al PP y Ciudadanos- que agacharon la cabeza "y ahora votan leyes de Pablo Iglesias", en alusión a la Ley de la Infancia de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno. También ha criticado con dureza a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por decir en otro mitin de precampaña “hijo, hija, hije” y se ha preguntado si "a esto están dedicando el dinero" en Unidas Podemos. “Vamos a acabar con el adoctrinamiento que promueve la izquierda y que otros permiten.



��@monasterioR en Boadilla del Monte. pic.twitter.com/i4W3MVSKNy“ — VOX Madrid (@madrid_vox) April 17, 2021 Monasterio ha estado acompañada por el líder del partido, Santiago Abascal, quien ha afirmado que es “absolutamente esencial” que Monasterio "gane las elecciones" u obtenga "una gran fuerza" para "condicionar" el Gobierno madrileño y que “no vaya por una deriva izquierdista". En este sentido, ha marcado distancia con el PP -su principal rival y el que más votos le puede quitar-, también por apoyar decretos del estado de alarma y a Ley de Infancia: “El PP no sabe dónde está, parece que se ha dado un golpe en la cabeza”. Y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “incitar a la violencia desde el Consejo de Ministros” y "animar a la gente" a "apedrear" a los que defienden ideas distintas, como asegura que ocurrió en el mitin de Vox en Vallecas.