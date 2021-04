Dia 5: Nuevo CIS El CIS aviva la batalla electoral en Madrid al proyectar un escenario muy reñido entre bloques Dia 6: Punto de inflexión La campaña explota y se queda sin más debates tras el plante de la izquierda a Vox Dia 7: "Democracia y fascismo" La izquierda llama a elegir el 4M entre "democracia y fascismo" y el PP se aleja de "bajas disputas" y "circos"

04.07 min La izquierda llama a votar entre "democracia" y "fascismo", Vox insiste en cuestionar las amenazas y PP y Cs se desmarcan

Tras la explosión del viernes, la campaña de las elecciones del 4M se ha planteado este sábado en términos muy distintos. Los candidatos de PSOE y Unidas Podemos, Ángel Gabilondo y Pablo Iglesias, llaman a elegir el 4M entre "democracia" y "fascismo" y a parar un Gobierno de PP y Vox.

Y es que la izquierda en Madrid parece haber aparcado esta campaña sus históricas diferencias para hacer un frente común contra el "odio".

Pero el Partido Popular, que no estuvo representado en el debate electoral del viernes que lo dinamitó todo, insiste en marcar distancias y tanto su presidente, Pablo Casado, como la candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, han tildado de "circo" y "baja política" lo ocurrido y han dicho 'no' a las "piedras" y a las "balas".

Mientras, Vox insiste en cargar contra la izquierda y en cuestionar las amenazas de muerte a Iglesias. Su presidente, Santiago Abascal, ha criticado además que es la izquierda la que impide que se vote en "paz" desde el 11M: "Uno no puede creerse que está en la batalla de Stalingrado y después comportarse como un comediante y como un llorón". También ha cargado contra la "veleta" del PP, a quien ha acusado de hacer políticas de izquierdas. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, marca distancias de todo lo ocurrido llamando a los "moderados" a votar para que Madrid dé un ejemplo de "concordia" frente a la "polarización".

Gabilondo e Iglesias: "Democracia o fascismo" Gabilondo e Iglesias plantean el 4M como una elección entre "democracia" y "fascismo" "Se acabó la campaña tal y como la conocíamos”, ha dicho este sábado Gabilondo desde un mítin en Vallecas. Tanto es así, que el lema del PSOE ha pasado del "Vota, hazlo por Madrid" a "No es solo Madrid, es la democracia". Tampoco ha sido casualidad que Gabilondo se haya rodeado en el mítin del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, dos de las personas que, junto con Iglesias, recibieron amenazas de muerte con cartuchos de bala esta semana. “El #4M votaremos masivamente democracia o democracia. ��



¡Votaremos masivamente al #PSOE!#LosDemocrátasSomosMás #VotaPSOE ��



Acto en #PuenteVallecas con @equipoGabilondo, @Adrilastra, Grande-Marlaska, @MarotoReyes, y @jalloul_hana https://t.co/X3aaonDn7w pic.twitter.com/EHROz6HWNc“ — PSOE (@PSOE) April 24, 2021 “Hoy han sido ellos, mañana puedes ser tú o cualquiera de nosotros”, ha dicho el candidato socialista, quien ha llamado a todos los “demócratas” a cerrar en las urnas “el paso” a un Gobierno de PP y Vox “por Madrid y por la democracia”. También ha cargado contra la "equidistancia" del PP y ha pedido a ese partido que no "frivolice" con las amenazas. También ha defendido haber abandonado el debate en la Cadena Ser el viernes tras la marcha de Iglesias porque no se debe "blanquear al fascismo". Iglesias ha ido en la misma línea y ha advertido desde un acto en Príncipe Pío, acompañado por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, que "la democracia está en peligro cuando se blanquea el fascismo". "Cientos de miles de personas en este país saben que lo que se vota el 4M es entre fascismo y democracia", ha añadido. “Nuestro programa electoral fue escrito pensando en los pueblos y barrios como Villaverde, despreciados por la derecha que ve las instituciones como un negocio. El 4M #QueHableLaMayoria para rechazar el odio y el fascismo y defender la libertad, los derechos y la democracia. pic.twitter.com/Ot1Xr58lhB“ — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) April 24, 2021 También ha advertido de que en Vox "no van a parar, están desatados". "Decían que su objetivo es que yo me exilie, no van a dejar de provocar, de insultar, de buscar situaciones de violencia", ha añadido, y ha pedido a la ciudadanía no caer "en ninguna provocación". "Frente a sus mentiras, frente a su caos, frente a su violencia, frente a su desorden, el orden digno de la clase trabajadora para votar masivamente el día 4 y dar una lección democrática al fascismo", ha sentenciado.

Casado y Ayuso se distancian de las "disputas de baja política" @@NOTICIA[2087605,v] El líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, se han distanciado este sábado del choque entre Unidas Podemos y Vox, cuyas disputas han definido como un "circo" y "de baja política", al tiempo que han pedido "unidad en las calles" y en torno a su partido porque, según han destacado, el PP "no quiere un país a garrotazos", "ni piedras ni balas", "ni amenazas ni insultos". “"No queremos un país a garrotazos, ni piedras, ni balas, ni amenazas, ni insultos. Queremos concordia, paz civil, libertad, unidad y una España que mira al futuro".#YoConAyuso #VotaLIBERTAD



�� @pablocasado_ pic.twitter.com/qVh9vL8Rao“ — Partido Popular (@populares) April 24, 2021 "Nosotros a lo nuestro, que es lo vuestro”, ha señalado en un acto de campaña en Pozuelo de Alarcón en apoyo de la presidenta madrileña. Casado ha insistido en que España "no está para garrotazos", sobre todo después de los "100.000 fallecidos por el maldito COVID". En la misma línea se ha posicionado la candidata 'popular', quien ha pedido a los allí presentes no caer "en guerras estériles" y "problemas que no tocan", sino en hablar de "lo que sí pasa": "Nosotros no vamos a estar ahora mismo para estos circos (...) No puede ser que después de dos años de lucha en soledad se fabriquen a última hora problemas inexistentes para tapar lo importante", ha recalcado. Este mismo sábado la presidenta madrileña ha ofrecido una entrevista a la Agencia Efe, en la que ha negado tener más tirón electoral que el líder de su partido, pese a las voces que han cuestionado la estrategia de Casado y le han emplazado a imitar la de la candidata en Madrid. "Somos lo mismo, el mismo proyecto, el mismo partido, esta es su casa, es su cuna, nacimos juntos políticamente y aplico recetas que casi siempre que van por el mismo camino", ha dicho.

Aguado entra en campaña contra Ayuso: "Madrid ya era libre antes de que reventaras el Gobierno" Aguado apoya a Bal y carga contra Ayuso en su primer mitin: "Madrid ya era libre antes de que reventaras el Gobierno" El candidato de Cs el 4M, Edmundo Bal, ha recibido por primera vez en un mitin el apoyo del exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado , quien ha cargado en la madrileña Plaza del 2 de Mayo contra su exsocia de Gobierno y presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por haber descompuesto el Ejecutivo autonómico al convocar elecciones: "Madrid ya era libre antes de que reventaras el Gobierno (...) "Otra cosa es que ella quiera ser libre de pactar con Vox, colonizar Telemadrid o ser aforada". “❌ Ayuso dice que elijamos entre comunismo o libertad, pero lo que quiere es ser es libre para pactar con Vox.



�� @IgnacioAguado "Madrid ya es libre y eso se demostrará votando a la sensatez de Cs" #VotaCentro4M pic.twitter.com/LwkOfz2lbH“ — Ciudadanos �������� (@CiudadanosCs) April 24, 2021 Bal, por su parte, ha afirmado que su partido va a llevar a cabo una "revolución silenciosa y pacífica" que a partir del 4 de mayo extenderá "por toda España" la concordia, la democracia y la libertad de "verdad". Sobre la polémica del viernes, ha acusado a Pablo Iglesias de "negarle la palabra" a Vox y los ciudadanos que representa por levantarse del debate en la Ser. "Cuando se niega a alguien en un debate se le niega a los madrileños representados por esas fuerzas políticas. Nos ha retirado la palabra", ha afirmado Bal, para quien mientras "Iglesias rompía el diálogo", Monasterio "se alegraba de que se fuera", al tiempo que ha insistido en condenar todo tipo de violencia.

Mónica García censura la "equidistancia" de Ayuso ante el discurso de Vox La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas, Mónica García, ha calificado este sábado de "aberrante" la "equidistancia" que, a su juicio, ha mostrado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ante la "mezquindad" del discurso de Vox. "¿En qué se parece la libertad a las balas, al odio y a la mezquindad?", ha preguntado García, en declaraciones remitidas a los medios, aludiendo a la candidata de Vox, Rocío Monasterio, quien ha puesto en duda la veracidad las cartas amenazantes recibidas con cartuchos de bala recibidas por el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. García le ha reclamado a Ayuso "que deje de esconder la cabeza como un avestruz" y "que tenga el coraje de admitir si sigue aspirando a gobernar con los que amenazan la convivencia de los madrileños". "La señora Monasterio es mala gente", ha recalcado García, quien considera "un verdadero drama que, estando las UCI madrileñas llenas, algunas sólo estén pendientes de ofrecer ruido y odio". Ante esta situación de crispación, la candidata de Más Madrid ha abogado por ofrecer "otra hoja de ruta" y "hablar de lo que de verdad importa", que es lo que da "más pavor" a la ultraderecha.