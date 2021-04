El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado este sábado contra el Partido Popular y, en concreto, contra su presidente, Pablo Casado, a quien ha acusado de tener una actitud de "pato mareado" y al que ha bautizado como "la veleta azul". En un mensaje hacia los ciudadanos que dudan entre votar a su partido o al PP el próximo 4 de mayo, Abascal les ha instado a que también recuerden el Gobierno "de la traición" de Mariano Rajoy con 186 escaños y "para qué sirvieron esos votos".

Durante el acto central de campaña celebrado en la plaza de toros de San Sebastián de los Reyes, el líder de Vox ha señalado que los 'populares' entonces, desde el Palacio de la Moncloa, "mantuvieron" las políticas de la izquierda, las leyes de género, la memoria histórica, subieron impuestos o continuaron con la política antiterrorista de José Luis Rodríguez Zapatero. Y a su juicio, esa actitud "no ha cambiado" y el actual líder del PP sigue "como un pato mareado".

De hecho, ha subrayado que Casado ganó las primarias de su partido con un discurso duro y después en el Congreso tiene otra actitud, como la mostrada contra Vox durante la moción de censura que se debatió en octubre. Y ha ironizado con el hecho de que quiera representar "un cruce" entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Abascal también ha advertido contra Ciudadanos, al que ha acusado de provocar estas elecciones para decir que sigue queriendo gobernar con Ayuso. "Para ese viaje no hacían falta estas alforjas", ha criticado, aunque cree que ha servido para dejar claro que "uno no se puede fiar de la veleta naranja". Y también se ha dirigido con dureza hacia el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, de quien ha criticado su "neolengua" y el discurso "en chino" de la izquierda frente al lenguaje "román paladino" de Vox. "Nosotros no nos presentamos a las elecciones de la ONU, nos presentamos en España y tenemos un deber con nuestros compatriotas", ha subrayado.

Abascal cuestiona las amenazas a Iglesias El presidente de Vox ha insistido en cuestionar las amenazas de muerte recibidas por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y ha denunciado que la izquierda lleva impidiendo que los ciudadanos voten "en paz y libertad" desde las elecciones generales del año 2004 que se celebraron días después de los atentados del 11-M en Madrid. "Alguno estaba fuera de las encuestas, fuera del Parlamento, y no sabe qué hacer a la desesperada para demonizar a Vox", ha denunciado. La campaña explota y se queda sin más debates tras el plante de la izquierda a Vox Abascal ha advertido a Iglesias que no acepta "lecciones de democracia" después del acoso que sufrieron él y su familia en el País Vasco. De hecho, ha asegurado tener documentadas hasta 87 amenazas y ataques recibidos. "A mí también me dicen de todo y no lloriqueo como un cobarde. Y además a nosotros nos tiran piedras y no lloriqueamos. Nos amenazan de verdad y no lloriqueamos. Uno no puede creerse que está en la batalla de Stalingrado y después comportarse como un comediante y como un llorón", ha reprochado a Iglesias. Abascal cree que España se enfrenta a un "peligro totalitario y un fanatismo muy peligrosos" y considera que "hay que atreverse" a "ridiculizar" a Iglesias. Pero también ha culpado de este clima al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los medios de comunicación, que cree que callaron cuando era Vox el que sufría amenazas y agresiones. De hecho, ha insistido en que su partido condena toda la violencia y por ello se ha personado como acusación popular en el caso de las amenazas contra Iglesias y contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Pero ha advertido de que, "si son inventadas", Vox perseguirá que "se siga hasta las últimas consecuencias a quien se las inventa".