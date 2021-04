El líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid y aspirante a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, se han distanciado este sábado del choque entre los candidatos de Vox, Rocío Monasterio, y de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, cuyas disputas han definido como un "circo" y "de baja política", al tiempo que han pedido "unidad en las calles" y en torno a su partido porque, según han destacado, el PP "no quiere un país a garrotazos", "ni piedras ni balas", "ni amenazas ni insultos".

"Nosotros a lo nuestro, que es lo vuestro”, ha señalado en un acto de campaña en Pozuelo de Alarcón en apoyo de la presidenta madrileña. El presidente 'popular' se refería así al contexto de crispación vivido este viernes cuando Iglesias abandonó un debate electoral en la Cadena Ser tras la negativa de Monasterio a retractarse de poner en cuestión las amenazas de muerte con casquillos de bala que Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, recibieron este jueves.

Casado ha insistido en que España "no está para garrotazos", sobre todo después de los "100.000 fallecidos por el maldito COVID". "¿Cómo explico mis hijos que viven en un país en el que hay políticos que discuten de siglas, en lugar de su futuro?", se ha cuestionado, en referencia al tono que ha adquirido la campaña y sus "disputas pequeñas, miopes, de baja política" en un contexto como el actual. "No queremos piedras ni balas. Ni amenazas ni insultos. Queremos concordia, una España en color, no en blanco y negro, que mira con esperanza al futuro", ha destacado.

Según ha señalado, a los políticos "nos pagan un sueldo para servir a los españoles y resolver sus problemas, no para crearlos, pelearnos y gritar y molestar a quién piensa distinto", ha aseverado frente a más de 500 vecinos de Pozuelo, una localidad donde la derecha sacó su mejor resultado en las autonómicas de 2019, con el 73 % de los votos, y donde el PP lleva gobernando 32 años.

En la misma línea se ha posicionado la candidata 'popular', quien ha pedido a los allí presentes no caer "en guerras estériles" y "problemas que no tocan", sino en hablar de "lo que sí pasa": "Nosotros no vamos a estar ahora mismo para estos circos (...) No puede ser que después de dos años de lucha en soledad se fabriquen a última hora problemas inexistentes para tapar lo importante", ha recalcado.