Con la campaña ya en marcha, si se celebraran ahora las elecciones en Madrid, la mayoría absoluta estaría más cerca del bloque de izquierda encabezado por el PSOE de Ángel Gabilondo que por la suma del PP de Isabel Díaz Ayuso y Vox, en la mayoría de los escenarios que propone la estimación de escaños del último sondeo sobre los comicios del 4 de mayo que ha difundido este jueves el CIS. La situación que vuelve a mostrar el organismo demoscópico es muy reñida, pero los 69 escaños que otorgan la mayoría solo estarían al alcance de la actual presidenta en la parte más alta de la horquilla de escaños, pese a seguir siendo con diferencia la candidata más votada.

No se refleja el debate de candidatos y hay cerca de un 20% de indecisos

Esta encuesta completa y ajusta con la campaña ya empezada las estimaciones del anterior sondeo preelectoral presentado el pasado 5 de abril, un mes antes de las elecciones. Sin embargo, no refleja el impacto que ha podido tener en el voto el debate electoral celebrado este miércoles entre los seis principales candidatos.

En aquel estudio, el CIS reflejaba un empate a escaños entre los bloques -68 para cada uno-, aunque con cierta polémica porque la atribución de escaños no se correspondía con el porcentaje de voto estimado. En cualquier caso, otorgaba la victoria en Madrid al PP con el 39,2% frente al 25,3% del PSOE, el 14,8% de Más Madrid y el 8,7% de Unidas Podemos. Vox aparecía con un 5,4%, mientras que Ciudadanos se quedaba fuera de la Asamblea.

Pero esa encuesta se basaba en 4.124 entrevistas telefónicas realizadas entre el 19 y el 28 de marzo, muy lejos de la cita electoral, cuando uno de cada cinco madrileños aseguraba no saber a quién votar. Esos porcentajes no han variado mucho en esta encuesta, donde un 19,1 % de los madrileños no sabe todavía qué votar y un 11 % no contesta.