El primer debate electoral de la campaña ha centrado toda la atención de los candidatos este miércoles de campaña y ha dejado alguna sorpresa. El candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, ha dejado de lado su "con este Iglesias no" y se ha abierto a pactar, por primera vez, con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias: "Pablo, tenemos doce días para ganar las elecciones".

Ha sido un debate que ha dejado momentos muy tensos, especialmente cuando se ha tratado la gestión de la pandemia, los menores no acompañados (‘menas’) y las colas del hambre, con acusaciones y ataques personales entre el bloque de izquierda y la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, en un fiel reflejo de la relevancia de estos comicios a nivel nacional y del momento de polarización que vive la región de cara al 4 de mayo.

Por otra parte, el cartel electoral de Vox sobre los supuestos recursos dirigidos a la protección de cada menor extranjero no acompañado ('mena') ha vuelto a sacudir la campaña electoral este miércoles.

El Gobierno, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos denuncian a Vox

El Gobierno, Más Madrid y Unidas Podemos han denunciado a Vox ante la Fiscalía y el PSOE ante los tribunales por un presunto delito de odio derivado del cartel electoral engañoso sobre los menores no acompañados situado en varias estaciones del metro de Madrid.

El Ejecutivo considera que hay líneas "que no se pueden cruzar" y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaksa, ha avisado a Vox durante la sesión de control al Gobierno de que va a estar "ojo avizor" para que los inmigrantes menores no acompañados "no sean de modo alguno señalados por fascistas como ustedes". "Es un ataque directo a la democracia", han coincidido las ministras de Igualdad, Irene Montero, y de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. En la sesión de control al Gobierno también han sido muy críticas las vicepresidentas Carmen Calvo y Nadia Calviño, así como la ministra Margarita Robles.

01.29 min El cartel con los 'menas' de Vox se debate en el Congreso de los Diputados

El PSOE ha denunciado ante los Juzgados de Instrucción de Madrid al considerar que vulneran el artículo 510 del Código Penal también por presunto delito de odio y racismo. También han acudido a la Fiscalía Más Madrid y el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quien critica en su denuncia que los carteles de Vox "alientan el odio, la humillación, el menosprecio y el descrédito por razón de raza y origen" a estos menores extranjeros que, además, pertenecen a un colectivo "discriminado y especialmente vulnerable". PSOE y Unidas Podemos han denunciado a su vez el cartel ante la Junta Electoral de Madrid.

En general, todos los partidos se han sumado a las críticas contra Vox. El líder del PP, Pablo Casado, ha afeado a Vox su conducta con los 'menas' y le ha pedido responsabilidad porque "en política no vale todo".

Pese a la polémica generada por su propaganda para el 4M, el portavoz de Vox en el Congreso, Espinosa de los Monteros, se ha reafirmado en su mensaje.