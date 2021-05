Casado, ha participado en un mitin con Ayuso cargado con dureza contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien en su opinión es "el mayor peligro para el empleo de España y para los trabajadores", y ha criticado que "haya desaparecido" en un momento, ha dicho, en el que "la campaña les va muy mal". "¿Dónde está Pedro Sánchez? Si era omnipresente", se ha preguntado. "Hay 1,2 millones de hogares con parados, dos millones de familias haciendo colas en bancos de alimentos... ¿de qué presume Sánchez con este balance que es un drama social?", se ha cuestionado.

En la misma línea, Ayuso ha cargado contra los miembros del Gobierno por su "hipocresía" al acudir a la manifestación por el Día del Trabajador cuando es el día "que más urticaria le puede dar". "Hoy Día del Trabajo y dice el Gobierno de España, venga, hoy vamos a trabajar y van a la manifestación y mandan a siete ministros. ¿Les parece mucho? Solo es un tercio de lo que hay en el Gobierno", ha aseverado Ayuso, criticando que encabezan la manifestación con el objetivo de dar "lecciones de trabajo".

Ciudadanos reivindica a Adolfo Suárez y apela a la "concordia"

Inés Arrimadas y el candidato de Cs, Edmundo Bal, han reivindicado este sábado la figura del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez como símbolo de "concordia" y "unidad" y han identificado a la formación 'naranja' con la UCD porque ambos comparten el espacio del "centro" y son los "únicos" que defienden "la unión entre todos, la paz y la convivencia".

“�� El 4M vamos a impedir que la convivencia de los madrileños se vaya al garete.



�� @BalEdmundo "En esta plaza dio un mitin Adolfo Suárez en 1989. Hoy somos el centro" #EligeConvivencia pic.twitter.com/GVwgx5xPSX“ — Ciudadanos �������� (@CiudadanosCs) May 1, 2021

"Hoy me siento la UCD. No me atrevo a decir que Suárez, porque sería muy pretencioso, pero nosotros somos el centro", ha dicho Bal durante un acto electoral celebrado en la Plaza de Chamberí, precisamente el mismo lugar donde en 1989 Suárez pidió el voto para su partido en las elecciones generales de ese mismo año. Arrimadas, por su parte, ha hablado del "gran presidente Suárez". A su juicio, al igual que la generación de entonces tuvo "una responsabilidad histórica", ahora "nuestra generación no puede vivir de las rentas" y tiene otra: "Nos toca defender la sensatez en medio del odio, el centro en medio de los extremos, la cordura en medio de la locura”, ha aseverado.