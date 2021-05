Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, se han manifestado este sábado Primero de Mayo en las principales ciudades españolas para reclamar la recuperación de los compromisos aplazados cuando estalló la pandemia y el fin de la "precariedad" como "vacuna contra la extrema derecha".

La manifestación más numerosa se ha celebrado en Madrid, donde los sindicatos -bajo el lema 'Ahora toca cumplir. Un país en deuda con su gente trabajadora'- han vuelto a salir a la calle, tras la manifestación virtual que se tuvo que llevar a cabo el pasado año a causa del confinamiento.

La marcha ha contado con la presencia de siete ministros del Gobierno y en un marcado ambiente electoral, a tres días de la celebración de los comicios autonómicos en la Comunidad de Madrid.

Así, junto a los líderes de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, en la cabecera han figurado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo; la minsitra de Trabajo, Yolanda Díaz; la de Derechos Sociales, Ione Belarra; la titular de Igualdad, Irene Montero; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el ministro de Fomento, José Luis Ábalos; y el de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes.

Además, los tres candidatos de la izquierda a la presidencia de la Comunidad de Madrid -Ángel Gabilondo (PSOE), Mónica García (Más Madrid) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos)- marchado juntos en la manifestación y han recibido algunos aplausos y gritos de ánimo y 'Sí se puede'.

Sordo y Álvarez llaman a parar "a la extrema derecha"

Al finalizar la marcha, durante sus discursos en la Puerta del Sol, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han pedido que no vaya "ni un voto trabajador a la extrema derecha" en las elecciones a la Comunidad de Madrid.

Para Sordo, no se puede votar "a quien habla a una periodista o al resto de candidatos como quien hablaba al servicio, a 'las chachas', a quien nos odia, a quien no quiere a la clase trabajadora". Por ello, ha pedido a los madrileños que "tengan memoria histórica" porque "no se puede hablar de libertad como quien echa o deja de echar cardamomo a los gintonic".

Por ello, ha dejado claro que "la libertad es una palabra demasiado hermosa para frivolizarla y mancillarla", porque se logró "con sangre sudor y lágrimas".

Por su parte, el secretario general de UGT ha pedido movilización, "que ningún trabajador se quede en casa" para que se llenen las urnas de los barrios populares de Madrid y le digan a la derecha "que no nos vendan duros a cuatro pesetas".

En la rueda de prensa que han celebrado de manera conjunta antes de la manifestación, los líderes sindicales han coincidido en que hay que hacer frente al modelo de "precariedad permanente" y a las "enormes incertidumbres que corroen a millones de personas" porque es "la mejor vacuna para que las miserias morales de la extrema derecha no convenzan de que el problema son los más pobres o los menores no acompañados".