A punto de entrar en las últimas 48 horas de la campaña de las elecciones del 4M en Madrid, los candidatos han endurecido su discurso este viernes contra sus adversarios. Especialmente evidente ha sido en el caso de Pablo Iglesias (Unidas Podemos), quien apenas había hecho reproches al PSOE en los días previos de campaña y ahora ha cargado con dureza contra el partido y contra Pedro Sánchez por elegir el camino "fácil" en lugar del "correcto".

Mientras, la campaña ha revivido este viernes el debate sobre el cartel de Vox en contra de los menores migrantes. Una jueza ha archivado las denuncias del PSOE y la Fiscalía contra el partido de Santiago Abascal por supuesto delito de odio al considerar que el cartel cumple con el derecho a la libertad de expresión.

A juicio de la magistrada en los mensajes electorales de Vox "no se aprecia la intensidad necesaria para generar un riesgo a los menores extranjeros ni a otros colectivos, requisito que exige la jurisprudencia para que exista un delito de odio". Aún así, todos los partidos políticos han coincidido al expresar este viernes su rechazo al cartel salvo Vox, que ha defendido que el cartel "dice la verdad" -pese a que aporta cifras engañosas-.

Gabilondo llama a los votantes "centrados" de PP y Cs frente a la opción "ultra"

El candidato del PSOE a las elecciones del 4M en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha cargado contra el PP de Isabel Díaz Ayuso, al que ha tachado de ser un partido "ultra" y "conservador" y ha acusado a su candidata de convocar a los ciudadanos a las urnas para poder "acercarse a Vox". Por ello, ha pedido el voto a los votantes "centrados" del PP y Ciudadanos para evitar que Ayuso pueda gobernar con la formación de Santiago Abascal. "Este PP a la madrileña tiene aspecto conservador y ultra. Y nosotros queremos una mayoría progresista que quiera transformar y regenerar Madrid. Por eso, llamo a todos los ciudadanos que quieran un modelo de transformación para Madrid", ha sostenido en una entrevista en La Hora de la 1.

40.50 min Gabilondo carga contra el "PP ultra a la madrileña" y llama a los votantes "centrados" de PP y Cs

Posteriormente, ha participado en un mitin junto al ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, en Navalcarnero, y en otro en Alcorcón, desde donde ha pedido “convertir los aplausos a los servidores públicos en votos”. Ábalos, por su parte, ha asegurado que la "libertad" que defiende la presidenta es para ir a los bares y esa ya la había con el dictador Francisco Franco y considera que en la región hay un régimen, lo más parecido a una dictadura. Además, ve "nacionalista" la propuesta de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, de vivir a la madrileña, y ha ironizado asegurando que no sabe si lo de no encontrarse a los exnovios depende de la cantidad de habitantes o de la "cantidad de ex" novios.

“¿Qué es la libertad?



¿La libertad del privilegio?

¿La libertad de humillar?

NO.

Eso ya lo vivimos hace 40 años.



✊✊✊ Libertad es ejercer DERECHOS.



Estos que no han luchado nunca por la libertad, NO NOS VAN A INTIMIDAR ‼️



�� @abalosmeco #PalabraDePresidente pic.twitter.com/sone6qcwta“ — PSOE (@PSOE) April 30, 2021

Por otra parte, el PSOE ha pedido a la Junta Electoral Regional que advierta a la presidenta madrileña y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, para que no use el acto institucional del Dos de Mayo con "fines electoralistas". La petición llega después de que la Junta Electoral Central solicitara un expediente sancionador para Ayuso por hacer "electoralismo" en otros actos institucionales.