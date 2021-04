El candidato de Unidas Podemos a las elecciones del 4M, Pablo Iglesias, ha advertido este viernes al PSOE que su formación optará, si consiguen los apoyos necesarios para gobernar, por el "camino correcto" en lugar del "fácil", lo que implica que se "corresponsabilizarán de las decisiones de gobierno", entre ellas, la de llevar a cabo una reforma fiscal.

Según ha señalado Iglesias durante un mitin electoral en el distrito de Usera, Unidas Podemos no va a “tragar" ante la intención de los socialistas de no acometer una reforma fiscal que incremente los impuestos a las rentas más altas, tal como apuestan desde la formación 'morada'.

"¿Pensáis que vamos a tragar con que no haya reforma fiscal en Madrid (...) que no vamos a hacer lo necesario para que entren 10.000 profesores en educación? (...) Sabemos que para llegar a acuerdos es necesario ser firmes", ha sentenciado, al tiempo que ha confesado que, durante estos años, ha aprendido que la "dureza y agresividad" es el precio a pagar por "cambiar las cosas" aunque se les dijera que era "imposible".

La reforma fiscal ha sido uno de los temas que han centrado la campaña electoral del 4M. Los de Iglesias apuestan por subir los tipos del IRPF para rentas de más de 60.000 euros al año y eliminar por completo las bonificaciones de los impuestos de Patrimonio y de Donaciones y Sucesiones. Explican que con esta reforma la Comunidad podría recaudar 3.180 millones de euros adicionales, "que podrán ser destinados a los servicios públicos y a los derechos sociales".

No obstante, el candidato socialista, Ángel Gabilondo, se ha desmarcado de la misma y ha anunciado que, si llega a presidir la comunidad, no tocará la fiscalidad, es decir, ni subirá ni bajará los impuestos durante los próximos dos años.

Llama a la movilización para "mandar a la oposición" a la derecha "corrupta" y "al fascismo"

Iglesias, que ha estado acompañado de la ministra de Igualdad, Irene Montero, el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, y varios miembros de su candidatura, ha manifestado el papel de su formación durante este tiempo en el Gobierno, consiguiendo formar el primer gobierno de coalición en 80 años o tener a la "mejor ministra de Trabajo de la historia", en referencia a Yolanda Díaz.

También ha loado el papel de Unidas Podemos al conformar un bloque de investidura a raíz de los Presupuestos Generales del Estado cuando el pasado verano se abrió la "carrera" por lograr los apoyos de la izquierda o de Ciudadanos. El resultado fue "no dejar ni una posibilidad a que en el futuro el PSOE se equivocara de lado" con una correlación de fuerzas que, a su juicio, hace que den números para que la izquierda gobierne entre 15 o 20 años el país.

"Ahora ya no pueden elegir (...) les hemos quitado el camino fácil. Ha costado mucho pero ya no hay opción", ha sentenciado el exvicepresidente para recalcar que todo el mundo "tiene la suficiente madurez" para saber que si a sus aliados se les ofrece el camino fácil, "no son como Unidas Podemos".

Posteriormente, Iglesias ha arremetido contra esa noción de la "cultura del esfuerzo" que defiende la derecha cuando al líder del PP, Pablo Casado, "le regalaron la carrera y el máster" y el presidente de Vox, Santiago Abascal, "no puede competir en su hoja laboral con nadie" de Usera al vivir de "los chiringuitos de Esperanza Aguirre". También ha ironizado con la concepción de libertad para Ayuso, que a su juicio es "poder irse de cañas" o "no encontrarse a su ex", llegando a bromear que si eso ocurriera podía pensar que "han llegado los comunistas al Gobierno".

En un discurso centrado en animar a la participación, el líder de Unidas Podemos ha reclamado una movilización de los barrios humildes para vencer a su "maldito clasismo" y "mandar a la oposición" a la derecha "corrupta" y "al fascismo", que no soportan en su opinión que "el hijo de una abogada de comisiones obreras que se crió en Vallecas pueda comprarse con su dinero la casa que le dé la gana, en lugar de que se la regale Kike Sarasola", ha lanzado para exigir luego a Ayuso que muestre la factura del apartahotel en el que estuvo residiendo en la primera ola.