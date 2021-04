La campaña electoral en la Comunidad de Madrid ha terminado de saltar por los aires en la última semana tras el envío de hasta ocho cartas con amenazas de muerte dirigidas a varios representantes políticos, entre ellos, dos candidatos a las elecciones del 4M, dos ministros, un exvicepresidente del Gobierno y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

Los partidos de izquierda relacionan estos ataques con los "mensajes de odio" que a su juicio se lanzan desde Vox, que ha llegado incluso a cuestionar su veracidad. El PP les resta importancia y pide "serenidad", mientras que Ciudadanos ha pedido por carta al resto de candidatos la firma de un pacto contra la violencia y por la concordia, que no ha conseguido calar entre sus rivales.

Las primeras cartas llegaron hace seis días

La primera remesa de este tipo de cartas llegó el pasado jueves, hace seis días. El candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la directora general de la Guardia Civil recibieron tres sobres con amenazas de muerte y distintas cantidades de balas. Cuatro en el caso de Iglesias, dos para Marlaska y una para Gámez.

En las tres misivas coincide la letra, el sobre, el matasellos y el tipo de munición, según fuentes cercanas a la investigación. Se trata de balas de del calibre 7,62, las que utilizaba el antiguo fusil de asalto CETME del Ejército y que también tenían las Fuerzas de Seguridad. Actualmente se usa en menor medida en algunas ametralladoras y es posible comprarlas a través de Internet.

“El Ministerio del Interior ha recibido una carta dirigida a mi con amenazas de muerte hacia mí y hacia mi familia. El sobre contenía 4 balas de Cetme. pic.twitter.com/yquNIed7pV“ — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) April 22, 2021

Las reacciones a estos hechos no se hicieron esperar. Unas horas más tarde, la candidata de Vox a los comicios del 4M en Madrid, Rocío Monasterio, cuestionó en una entrevista en RNE la veracidad de las amenazas. "De Iglesias me creo poco y del Gobierno no nos creemos nada", aseguró, lo que llevó posteriormente a Iglesias a pedir que se retracte.

La tensión finalmente se disparó en el segundo debate de la campaña, organizado por la Cadena SER, donde Iglesias exigió a la líder de Vox que condenara las misivas, algo que Monasterio no hizo y llevó en último término al líder de Unidas Podemos a abandonar el debate. Tanto él como los candidatos del PSOE y Más Madrid, Ángel Gabilondo y Mónica García, anunciaron que no acudirían a más debates con la presencia de Vox, lo que provocó la cancelación de los dos encuentros restantes, el de La Sexta y el de RTVE.