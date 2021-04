El candidato de Ciudadanos a las elecciones del 4M, Edmundo Bal, ha mandado este miércoles a sus homólogos del PP, PSOE, Vox, Más Madrid y Unidas Podemos una carta en la que les insta a firmar un pacto por el "respeto y la conciliación" frente a la violencia, tras la escalada de "crispación" que en los últimos días ha irrumpido en la campaña electoral a raíz de las cartas con amenazas de muerte recibidas por varios representantes políticos, entre ellos, los candidatos de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, o del PP, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha anunciado el líder 'naranja' en una entrevista en RNE, donde ha pedido al resto de candidatos que se unan a la iniciativa, ya que son "tres puntos muy fáciles de firmar". "¿Cómo va a haber alguien que no quiera firmarlo?", se ha cuestionado, al tiempo que ha recalcado la importancia de condenar la violencia: "Les pido que condenen todas las amenazas y que estemos unidos en la renuncia a disculpar cualquier tipo de violencia contra nadie", ha explicado.

El candidato destaca en la misiva, a la que ha tenido acceso RTVE, que la campaña en Madrid "está tomando una peligrosa deriva que amenaza con cronificarse para instalar un clima de tensión política irrespirable" y alerta, además, de que los "actos totalitarios que no se censuren sin paliativos" pueden derivar en una "espiral de enfrentamiento" entre los madrileños. "Estoy convencido de que no habría mayor irresponsabilidad que la de trasladar a la sociedad la división y el enfrentamiento", incide Bal en la carta en la que recuerda las amenazas de muerte que han recibido estas últimas semanas dos ministros, dos candidatos a al Presidencia regional y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

Es por ello que plantea al resto de cabezas de lista tres puntos que pasan por condenar "toda expresión de violencia, incluidas amenazas, coacciones y señalamientos" independientemente de a quién se dirijan, renunciar a discursos que justifiquen "prácticas antidemocráticas, criminalicen al adversario político y promuevan el enfrentamiento entre ciudadanos" e impulsar un "pacto por la concordia y la convivencia".

"No me van a encontrar en la política de los descalificativos"

Posteriormente, el líder de Ciudadanos en Madrid ha acudido a La Hora de la 1 de TVE, donde ha hecho hincapié en la propuesta. "Me quedé muy preocupado en el debate de la Cadena Ser. Me preocupa mucho que no estemos haciendo propuestas a los madrileños, y que nos dediquemos al insulto y a las amenazas. Y que la violencia se use como excusa para negar la palabra y el debate", ha recalcado.

“Edmundo Bal, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid: "Me quede muy preocupado cuando se acabó el debate de la Ser (...) Me preocupa mucho que no estemos haciendo propuestas a los ciudadanos y que la violencia se use como excusa".#LaHoraEdmundoBal pic.twitter.com/bnXJlZauy1“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 28, 2021

No obstante, Bal ha criticado que algunos candidatos como la representante de Vox, Rocío Monasterio, o la de Más Madrid, Mónica García, le han dedicado "una serie de adjetivos en los que no va a entrar". "Debo darle miedo a la señora Monasterio porque se dedica solo a insultarme. A mí no me va a encontrar en esas descalificaciones", ha recalcado, al tiempo que ha pedido a sus rivales políticas que "dejen los insultos" y que vuelvan "a un debate sano".

Precisamente el manifiesto enviado al resto de partidos concluye en esta línea, aseverando que la "unión de los demócratas en un momento de máxima tensión" es un signo de "madurez y salud democrática", además de una "responsabilidad histórica" que es necesario aprovechar para demostrar a los españoles que los políticos son capaces de ponerse de acuerdo en "reconocer el derecho de quien piensa distinto a que sus ideas puedan ser expresadas con la misma libertad que se desea expresar las propias".