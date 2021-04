Los candidatos del PSOE y de Unidas Podemos a las elecciones del 4M, Ángel Gabilondo, y Pablo Iglesias, han planteado este viernes los comicios como una disyuntiva entre "democracia" y "fascismo" tras el giro que dio la campaña este viernes, cuando la izquierda en bloque plantó a Vox, que insistió en cuestionar las amenazas de muerte recibidas por iglesias y por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

En un mítin en Vallecas y acompañado precisamente por Marlaska y Gámez, Gabilondo ha llamado a todos los “demócratas” a cerrar en las urnas “el paso” a un Gobierno de PP y Vox “por Madrid y por la democracia” y ha advertido de que, tras lo ocurrido este viernes, “se acabó la campaña tal y como la conocíamos”.

Las amenazas, el cuestionamiento de las mismas por parte de Vox y la “equidistancia” del PP, han dado para Gabilondo “un nuevo rumbo” a la campaña. “No podemos eludir la realidad. En tres días se han burlado de los más necesitados en las colas del hambre, llamándoles mantenidos y subvencionados, han atacado a los menores obviando el principio de protegerlos e integrarlos en la sociedad y han dado cobertura a las amenazas”, ha lamentado. Y ha advertido a los votantes, en referencia a los amenazados: “Hoy han sido ellos, mañana puedes ser tú o cualquiera de nosotros”.

Gabilondo se ha referido al debate del viernes en la Cadena Ser, que abandonó junto con la candidata de Más Madrid, Mónica García, después de que Iglesias se marchara al no retractarse Vox de su cuestionamiento. "Me levanté del debate cuando conocía en el receso que Pablo no volvía y me levanté tras escuchar alegatos no democráticos. Lo hice por dignidad democrática y humanidad", ha afirmado, y ha añadido que no puede "consentir que se blanquee el fascismo".

Gabilondo carga contra la "equidistancia" del PP Muy crítico ha sido Gabilondo con el PP. "Han enviado a nuestros compañeros cartas con balas, han amenazado su vida", ha recordado, y ha advertido de que "cuando se condena en genérico la violencia, como hizo ayer el PP, sin querer entrar en ningún matiz, es que hay un problema de democracia ahora mismo en Madrid". Se ha referido en concreto a que el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, llamara "hipócrita" a Iglesias por levantarse del debate o a la condena "genérica" que hizo Ayuso de las amenazas, si bien después cargo también contra Iglesias. "Señora Ayuso y señora Almeida, cuando amenazan tu vida y la de tu familia, no se condena la violencia en abstracto (...) No cabe la equidistancia, es una cuestión de vida o muerte", ha insistido. También ha recordado que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que "todo esto es un montaje", por lo que ha llamado a Ayuso a "parar de una vez a su socio con esta deriva antidemocrática": "No es el momento de ser frívolos ni equidistantes ante una cuestión que ataca el sistema democrático". Y ha zanjado: "La señora Ayuso con la ultraderecha se sienten impunes y el pueblo de Madrid tiene que estar contra la ultraderecha y el Gobierno de Colón por nuestra libertad”. Gabilondo ha anunciado, además, que si preside la Comunidad creará un centro cultural de la memoria histórica y democrática de Madrid para "cuidar a los mayores y a la democracia". “Queremos proteger su memoria, con toda la fuerza, y nuestra memoria democrática. Recuperar documentos, imágenes y relatos" para que la historia “no caiga en el olvido”, ha dicho el candidato socialista. Ha avisado de que "la historia nunca debe repetirse" y "nunca se debe dar marcha atrás en la recuperación de derechos". Por último, ha llamado de nuevo a votar. "La democracia ganará, venceremos. La democracia vencerá y nosotros con ella", ha insistido: "Contra la mentira, nuestra palabra. Contra la xenofobia, nuestro abrazo. Contra la ultraderecha, el pueblo de Madrid. Contra el Gobierno de Colón, nuestra libertad".

Iglesias: "La democracia está en peligro" En otro mítin celebrado en Príncipe Pío, el candidato de Unidas Podemos ha coincidido en que en estas elecciones "está en peligro la democracia cuando se blanquea el fascismo, cuando se llama delincuentes a niños que han tenido que emigrar". Y ha advertido: "Cientos de miles de personas en este país saben que lo que se vota el 4M es entre fascismo y democracia". En este sentido, Iglesias ha afirmado que lo que pasó durante el debate en la SER no es "importante", pero reflejó "la actitud en redes sociales de cientos de miles de personas en que dijeron que la democracia está en peligro". "Para que los cambios se produzcan los tiene que comprender la gente. Hace dos años avisamos alerta antifascista en Andalucía. No lo comprendieron, ahora sí. Están viendo las orejas al lobo", ha proseguido.