Dia 4: Primer debate Gabilondo se abre a pactar con Iglesias en el tenso primer debate de la campaña Dia 5: Nuevo CIS El CIS aviva la batalla electoral en Madrid al proyectar un escenario muy reñido entre bloques Dia 6: Punto de inflexión La campaña explota y se queda sin más debates tras el plante de la izquierda a Vox

01.27 min No habrá más debates electorales tras el plante de la izquierda a Vox

La campaña electoral del 4M ha dado un vuelco completo este viernes y ha alcanzado un nivel de crispación como nunca hasta ahora. La izquierda ha decidido plantar a Vox tras un segundo debate electoral que ha terminado muy pronto tras la marcha del candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y el rechazo de continuar de Ángel Gabilondo (PSOE) y Mónica García (Más Madrid). El motivo ha sido que la candidata de Vox (Rocío Monasterio) ha insistido en cuestionar las amenazas de muerte recibidas por Iglesias, por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y por la directora de la Guardia Civil, María Gámez. Y como consecuencia, se han cancelado los debates electorales de RTVE y La Sexta, previstos para el próximo 29 y este 23 de abril, respectivamente, porque tanto Iglesias como García han rechazado debatir con Vox.

Las amenazas de muerte con casquillos de bala han centrado así toda la atención mediática este viernes. La polémica comenzó a primera hora de esta mañana con una entrevista de Rocío Monasterio en RNE en la que puso en duda dichas amenazas."De Iglesias me creo poco y del Gobierno no nos creemos nada", afirmó.

13.30 min Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Rocío Monasterio (VOX) sobre las cartas amenazantes: "Yo siempre dudo del Gobierno y los españoles también" - Escuchar ahora

La respuesta no se hizo esperar y Pablo Iglesias ya advirtió, minutos más tarde en TVE, de que valoraría no acudir a más debates con Vox por “amparar el terrorismo” con dichas declaraciones.

09.27 min Iglesias anuncia que valorará estar en "espacio alguno" con Vox: "No se les puede blanquear más"

A las 11.00 comenzó el debate en la Cadena Ser, con la ausencia de Isabel Díaz Ayuso (PP), quien solo estaba dispuesta de acudir al debate del miércoles pasado. La moderadora del mismo, la periodista Àngels Barceló, comenzó anunciando que modificaba ligeramente la estructura para introducir una primera pregunta a los candidatos sobre las amenazas de muerte. Iglesias fue el primero en intervenir y pidió explícitamente a Monasterio que rectificase o, de lo contrario, abandonaría el debate. Pero Monasterio no rectificó: "Ya no nos creemos nada de este Gobierno; si es usted tan valiente, levántese y lárguese".

Y entonces, todo explotó por los aires y se armó un revuelo de quejas entre los candidatos. Iglesias se marchó denunciando que los medios “blanqueaban” a la ultraderecha contando con Vox. Monasterio dejó de hablarle de usted y le gritó: “Vete fuera del plató y de la política, que es lo que tienes que hacer”. Y una vez se había ido, dijo “ahora estamos mejor”, ante la indignación del resto de candidatos, que le reprocharon en todo momento su actitud después de haber condenado con contundencia las amenazas.

El debate prosiguió muy crispado, con una Monasterio que no cesaba de interrumpir a sus adversarios y a la moderadora incluso con descalificaciones. Llegó a pedir a Mónica García que se quitara “esa cara de amargada” y llamó a Barceló “activista” en lugar de moderadora. La propia periodista defendió después que lo que era era una “demócrata”. García tildó lo ocurrido de “aberrante” y, tras volver de una pausa al cabo de una hora de debate, Gabilondo dijo ‘hasta aquí’ y decidió que se iba porque no podía permitir “que el odio se imponga”. Inmediatamente, García le secundó denunciando la “extrema gravedad” de lo ocurrido en el debate y se propuso hacer “todo lo posible” para que Vox no llegara a la Puerta del Sol “de ninguna de las maneras”. Todo, ante un Edmundo Bal (Cs) que, muy crítico con Vox, les pedía sin éxito que se quedaran, al igual que había hecho con Iglesias, porque los ciudadanos tenían “derecho” a conocer sus propuestas. Barceló no tuvo más remedio que dar por concluido el debate y lo zanjó haciendo un alegato a favor de la democracia.

Iglesias denuncia ante la Fiscalía y Vox decide personarse Tras el debate, Iglesias ha acudido a una Comisaría de Policía a presentar una denuncia contra las amenazas recibidas y ha asegurado que espera que haya “detenciones”, no como tras el ataque con explosivos a una sede de su partido en Cartagena, Murcia,ha añadido. 06.19 min Iglesias denuncia en comisaría las amenazas recibidas en una carta con cartuchos de bala: "Espero que haya detenciones" En declaraciones ante los medios, ha tildado de “gravísimo” que una fuerza cuestionara las amenazas. “Me han llamado chepudo, rata… es un calco de la estrategia de deshumanización que hacían los nazis en los años 30", ha lamentado. También se ha dirigido así a quienes le han reprochado abandonar el debate: "¿Si un día me pegan un tiro o me ponen una bomba y pierdo un pie, dirán que es para la campaña? (...) En el debate lo único que he pedido a la candidata de la ultraderecha es que se retractara de las declaraciones en las que puso en duda la veracidad de las amenazas de muerte que hemos recibido, decía que nos las habíamos inventado. Planteamos a la cadena que si no se retractaba o se les permitía seguir en el debate, nosotros nos íbamos a ir". Y, pese a cuestionar las amenazas, Vox ha comunicado que se personará como acusación popular en el procedimiento judicial que se abra por las mismas. "Vox va a denunciar estas supuestas amenazas personándose como acusación popular. Queremos que la investigación policial y judicial determine quién o quiénes son los autores de estas cartas", han dicho en un comunicado. El propio líder de Vox, Santiago Abascal, ha justificado así la decisión del partido desde un mitin esta misma tarde: "Esto apesta a montaje y por eso nos presentamos como acusación popular". Mientras tanto, la policía y la Guardia Civil ya están investigando las cartas con amenazas de muerte y, según han explicado fuentes policiales a TVE, todo apunta a que la misma persona escribió las tres cartas, que venían acompañadas de cartuchos de balas. La policía apunta a un mismo autor en las amenazas de muerte enviadas a Iglesias, Marlaska y Gámez

Iglesias y García rechazan debatir más con Vox y RTVE y La Sexta cancelan sus debates Iglesias también ha afirmado ante los medios que no volvería a debatir con Vox de nuevo porque él no puede estar en un debate "con quien pone en cuestión la veracidad de unas amenazas de muerte terroristas". También, la candidata de Más Madrid, Mónica García, ha rechazado acudir a más debates con Vox. "Lo ocurrido en debate es intolerable", ha asegurado en su perfil de Twitter, donde ha afirmado que "esta ultraderecha es incompatible con la democracia". "A día de hoy no se dan las condiciones para celebrar más debates", ha añadido, y ha asegurado que este 4M conformarán "un gobierno decente, verde y feminista en la Comunidad de Madrid". El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha confirmado también su negativa a participar en más debates con Vox. “Lo ocurrido en #DebateSER es intolerable. Esta ultraderecha es incompatible con la democracia. A día de hoy no se dan las condiciones para celebrar más debates.



Este #4M conformaremos un gobierno decente, verde y feminista en la Comunidad de Madrid. pic.twitter.com/mnkiaP4DzT“ — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 23, 2021 Finalmente, ante el rechazo de tres candidatos a asistir a nuevos debates, RTVE y La Sexta han cancelado los que tenían previstos el 29 de abril y este mismo viernes, respectivamente. 09.17 min 24 horas - La campaña madrileña se queda sin debates electorales- Escuchar ahora Gabilondo ha lamentado en un mitin por la tarde que se cancelen los debates y ha vuelto a mostrar su solidaridad con Iglesias, y también con Marlaska y Gámez, al asegurar desde un acto en Carabanchel: "Hoy todos nos llamamos Fernando, María y Pablo".