La mayoría de candidatos al 4M en Madrid ha dedicado una parte de sus discursos este martes a hablar de impuestos. El candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, insiste en no tocarlos, pero el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha apostado por una reforma fiscal que suba los impuestos a las rentas más ricas y que los baje para las rentas más pobres y ha advertido en una referencia velada a Gabilondo que, sin fiscalidad, la izquierda no podrá ganar las elecciones a la derecha.

Radicalmente opuesto es lo que piensa la presidenta madrileña y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso (PP), quien ha apostado por una "bajada masiva de impuestos". Pero Mónica García (Más Madrid), le ha echado en cara que su propuesta beneficia solo al 9% de los madrileños, mientras que el 91% restante vive un "infierno fiscal", por lo que apuesta también por subir los impuestos a las rentas más altas. Y aunque sus candidatos no han hecho muchas referencias en materia fiscal este martes, Ciudadanos y Vox van en una línea similar al PP y apuestan por bajar las tasas impositivas.

Estas son las políticas en materia de fiscalidad de cada partido. Lo cuenta Diana Fresneda:

Pero en el resumen de la tercera jornada de campaña están también las críticas de Gabilondo y García por convertir Madrid en la "fiesta de la pandemia" a Ayuso, quien sin embargo ha avanzado su intención de mantener el toque de queda y las principales restricciones a partir del 9 de mayo, cuando termina el estado de alarma. Un anuncio que ha rechazado Vox, quien ha llamado a votar entre el "toque de queda de Ayuso" y la "libertad".

Por otro lado, un cartel del partido de Santiago Abascal sobre los menores extranjeros no acompañados ha desatado las críticas entre varios partidos y organizaciones antirracistas y será investigado por la Fiscalía Provincial de Madrid por un presunto delito de odio. Y en la mente de todos los candidatos, el debate electoral que se celebrará este miércoles en Telemadrid y que se podrá seguir en directo en todos los canales de RTVE.

Gabilondo y García acusan a Ayuso de convertir Madrid en la "fiesta" de la pandemia y de "negacionista"

“En Madrid se ha producido un efecto llamada de otros países europeos, para el turismo de borrachera, y se ha convertido en el lugar de la fiesta en medio de la pandemia”, ha criticado Ángel Gabilondo (PSOE) en un acto de campaña en Leganés acompañado por el alcalde de la localidad, Santiago Llorente, y la número dos de la candidatura, Hana Jalloul.

De esta forma, ha respondido a unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, que dijo que en Madrid la vida es "difícil", dado que "se paga mucho" por la vivienda, pero también "apasionante, porque "en Madrid después de un día trabajando, de un día sufriendo, nos podemos ir a una terraza a tomarnos una cerveza". El candidato socialista ha asegurado que el “efecto llamada” se ha producido porque existe una percepción de “permisividad” con restricciones que “no son las adecuadas, no son claras o son laxas”.

Por la tarde, durante otro acto de campaña del PSOE, el ministro de Transportes, Vivienda y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, también ha cargado con dureza contra las mismas palabras de Ayuso a las que hacía referencia Gabilondo: "¡Su política social es una cerveza!"

Mónica García, por su parte, ha instado este martes a Díaz Ayuso a que abandone el "negacionismo de la pandemia" y sea "responsable" en sus mítines de campaña. Se ha referido así al acto organizado el lunes por el PP en Fuenlabrada, en el que se concentraron unas centenares de personas, según García sin guardar las preceptivas medidas sanitarias.

"Entendemos que la señora Ayuso, la cual ha hecho una política de negacionismo de la pandemia (...) en sus propios actos no cumpla las normas y no haga las restricciones propias para proteger la salud, que es una cosa que todavía no ha entendido", ha censurado García ante los medios tras reunirse con asociaciones del sector del taxi. García ha subrayado que en la Comunidad de Madrid hay hoy 550 pacientes de coronavirus ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI), "colapsando" de nuevo el sistema sanitario, y que "ahora mismo obviamente no se van a poder ir de cañas" y no necesitan eso sino "tener una buena sanidad pública".

Compara los programas electorales del 4M Comparador de programas electorales de RTVE.es RTVE.es RTVE.es pone a disposición un comparador de los programas electorales de los principales partidos que se presentan a las elecciones del 4M en Madrid. Consúltalo aquí.

Ayuso dice que mantendrá el toque de queda tras el 9M y Vox responde: "Toque de queda o libertad"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que la Comunidad de Madrid mantendrá "por ahora" el toque de queda, la limitación de los aforos y las reuniones en los domicilios solo a convivientes, y en el caso de que decayera el estado de alarma el 9 de mayo pedirán amparo a la justicia para que respalden sus medidas. En una entrevista con La Sexta, Ayuso ha reprochado al Gobierno que no haya impulsado una reforma de la Ley de Salud Pública, mientras sí han legislado "para cuestiones menores o no tan urgentes". La mandataria ha señalado que, si decae el estado de alarma, mantendría por el momento el toque de queda de 23.00 a 6.00, las limitaciones de aforo en hostelería y la prohibición de reuniones en los domicilios. Una cuestión complicada, según los expertos jurídicos, ya que se trata de derechos fundamentales que podrían no quedar amparados fuera del estado de alarma.

De hecho, el propio candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, que es exabogado del Estado, le ha advertido en su cuenta de Twitter que "no se puede".

Y el líder de Vox, Santiago Abascal, ha publicado otro mensaje la disyuntiva entre el "toque de queda de Ayuso o libertad", escrita esta última palabra en mayúsculas. Por la tarde, en un mitin desde Hortaleza, ha advertido también de que llevará "a los tribunales a todo el que quiera encerrarnos y quitarnos la libertad, se llame Sánchez o se llame Ayuso". Y la candidata de Vox al 4M, Rocío Monasterio, ha pedido por su parte que se aumentan las cuantías destinadas a ayudar a los sectores del comercio y del turismo, unos de los más afectados por la pandemia, y ha resaltado la importancia de que se eliminen las restricciones "inmediatamente".

Y Monasterio pide a Ayuso que aclare si pactará con Vox o no

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha insistido este martes a la presidenta y aspirante a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, que se posicione sobre si pactará con Vox tras el 4 de mayo para "evitar" que las formaciones de izquierda entren en el Gobierno, al tiempo que ha manifestado que su partido "no tiene problemas" en llegar a un acuerdo con los 'populares' porque en temas económicos comparten posiciones para reactivar la economía y "sacar Madrid adelante".

"Me gustaría escucharle en estos días (a Ayuso) que contará con nosotros y que evitará que la izquierda entre en Madrid", ha destacado la candidata en un encuentro con empresarios organizado por Madrid Foro Empresarial, un mensaje que también trasladó este domingo en el arranque de campaña el presidente del partido, Santiago Abascal, emplazando al líder 'popular', Pablo Casado, a que se pronuncie sobre si está dispuesto "a impedir que los cumunistas" entren en el Gobierno madrileño, después de que en octubre le dijese 'hasta aquí hemos llegado', con motivo de la moción de censura a Pedro Sánchez. La candidata también se ha mostrado muy crítica con Ciudadanos, a quien ha calificado como "el partido de las tres traiciones" y ha insistido en que no es una formación "fiable" de cara a los votantes.

Iglesias se compromete a "reconstruir lo público"

El líder de Unidas Podemos y candidato de esta formación al 4M, Pablo Iglesias, se ha comprometido este martes a "reconstruir lo público" tras el "desmantelamiento" del PP en Madrid y para "sacar a la Comunidad de la desobediencia constitucional" en materia de fiscalidad. Iglesias ha presentado las 24 "medidas estrella", que van desde una reforma fiscal para que paguen más las rentas más altas, hasta una auditoría anticorrupción pasando por un proceso de desprivatización en las residencias de ancianos y una banca pública. También ha advertido en una referencia velada al PSOE de que, sin tocar la fiscalidad, "es imposible ganar a la derecha en Madrid". "Si tuviéramos que sintetizar la política de 25 años del PP" en Madrid, se reduciría, ha dicho, a "un desmantelamiento de lo público". "Su modelo es 'consiga usted tener dinero suficiente' para tener un colegio privado, una sanidad privada" y hacer "un trasvase de recursos de lo público a lo privado", ha afirmado Iglesias. A su juicio, esto "no es opinable" ya que "lo han hecho clarísimamente con la educación y la sanidad", y ha añadido: "Para que la izquierda gane estas elecciones, tiene que decir claramente que vamos a reconstruir lo público".