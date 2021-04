La campaña parecía algo más calmada este martes hasta que, a última hora de la noche, ha trascendido que los Mossos investigan una nueva amenaza, otra carta con balas esta vez dirigida a la presidenta madrileña y candidata a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso.

Esta carta se suma a otras amenazas recibidas por los ministros Fernando Grande Marlaska (Interior), Reyes Maroto (Industria), por el candidato de Unidas Podemos (Pablo Iglesias) y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Unas amenazas que están intoxicando por completo una campaña cada vez más crispada.

Hasta ese momento, lo más destacado de la jornada había sido el llamamiento de Ayuso por primera vez a los partidos de izquierda a apoyarla en una investidura para prescindir de Vox, después de que el PSOE llamara a hacer un "cordón sanitario" al partido de Santiago Abascal un día antes. Sin embargo, ni PSOE, ni Más Madrid ni Unidas Podemos se ha abierto a ello.

Por otra parte, un sondeo de Metroscopia para El País publicado este martes ha otorgado la victoria a la presidenta madrileña, que doblaría sus escaños con respecto a 2019 hasta los 59, si bien necesitaría el apoyo de Vox para gobernar, que conseguiría 13 -uno menos-, mientras que Ciudadanos se quedaría fuera de la Asamblea. En el bloque de la izquierda, el PSOE se derrumbaría de los 37 escaños a los 28, seguido muy de cerca por los 25 parlamentarios que lograría Más Madrid -cinco más que ahora- y el partido de Pablo Iglesias subiría de los 7 a los 11. Así, los partidos de izquierdas se quedarían con 64 escaños, a 4 de la mayoría absoluta.

Ayuso reta al PSOE a apoyarla para no depender de Vox

La presidenta madrileña y candidata a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso, ha emplazado este martes a la izquierda a que la apoyen en una hipotética investidura si no quieren que Vox llegue al Gobierno. "Tanto dice el PSOE que viene la ultraderecha, no queremos a Vox (...) Si tanto quiere la izquierda y el PSOE que no salga Vox, que me voten a mí", ha señalado la líder 'popular' en declaraciones a los medios de comunicación.

Antes, durante una entrevista en RNE, Ayuso ha asegurado que no existe "ningún problema" con Vox, con quien ha sellado acuerdos durante estos dos últimos años de legislatura en coalición con Ciudadanos, si bien aspira a "no necesitarlo" tras el 4 de mayo.