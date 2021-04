La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a las elecciones del 4M, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado este martes su intención de gobernar en solitario y “no necesitar” ni a Vox ni a Ciudadanos a partir del 4 de mayo, salvo en “en determinados momentos”. Ayuso ha recalcado que “en muchas ocasiones difiere de ellos”, por lo que prefiere gobernar en “soledad”, pero sobre todo “en libertad”.

En una entrevista en RNE, la líder ‘popular’ ha recalcado que Madrid "está saliendo adelante y va mejor" desde su llegada al Ejecutivo hace dos años, donde gobernaba en coalición con Ciudadanos y con los apoyos puntuales de Vox, por lo que no cree que exista "ningún problema" con la formación que lidera Rocío Monasterio. No obstante, ha dicho que aspira a "no necesitar" su apoyo: "Ahora quiero gobernar en soledad, pero sobre todo en libertad, porque necesito un proyecto donde cabeza y corazón vayan en la misma dirección", ha dicho, aunque no descarta apoyos puntuales.

Ayuso continúa liderando todas las encuestas, aunque aún se sitúa lejos de la mayoría absoluta necesaria para gobernar (69 escaños). De cumplirse los pronósticos, necesitaría el apoyo de Vox para formar gobierno, ya que los sondeos apuntan a que Ciudadanos no obtendrá el 5 % de los votos necesarios para entrar en la Asamblea de Madrid.

A la formación que lidera Inés Arrimadas les ha "agradecido el tiempo juntos" y se ha mostrado dispuesta a incorporar a algunos de los anteriores consejeros ‘naranjas’, como Marta Rivera, en su futuro gobierno. Eso sí, todos bajo “una misma dirección”. “He conocido a gente muy buena y sí me gustaría contar con ellos. Hay que poner a los mejores al frente, no solo a tu partido”, ha destacado, comprometiéndose a reducir el número de consejerías de 13 a 10.