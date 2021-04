La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a los partidos de la izquierda de "buscar notoriedad" al denunciar las amenazas que han recibido dos ministros del Gobierno, la directora general de la Guardia Civil y el candidato de Unidas Podemos. Ha dicho condenar "todo tipo de violencia", pero ha asegurado que todos los políticos reciben "en algún momento" amenazas y "la diferencia" es que unos no hacen "circos".

"Lo que buscan es notoriedad, están fuera de la campaña", ha asegurado durante un mitin en Torrejón de Ardoz, desde donde ha acusado a estos partidos de estar "crispando" y "creando un ambiente de división social nunca vista".A continuación, se ha referido a las amenazas a Reyes Maroto este mismo lunes y a Fernando Grande-Marlaska, María Gámez y Pablo Iglesias la semana pasada.

“�� @IdiazAyuso : “Condenamos todo tipo de violencia, ahora bien, todos recibimos en algún momento amenazas y la diferencia es que unos no lo comentamos; lo llevamos ante las instituciones pertinentes y no estamos haciendo circos”. #YoConAyuso #VotaLIBERTAD pic.twitter.com/1je5APo4w9 “

"Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Ahora bien, todos recibimos en algún momento, como responsables políticos, amenazas. La diferencia es que unos no lo comentamos, lo llevamos ante las instituciones pertinentes y no hacemos circos", ha asegurado Ayuso, quien ha señalado que ella ha estado "en una lista yihadista". "Hay que tratarlo con discreción y serenidad como corresponde", ha proseguido.

"¿Quién alimenta la violencia? Las filas de Podemos"

A continuación, ha criticado a gestión de la seguridad de las instituciones públicas por parte del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos: "A mí me llegan a mandar a mi despacho, pasando por el escáner, un abrelatas aunque sea de una lata de mejillones y el responsable de seguridad de la Puerta del Sol no vuelve a su puesto de trabajo".

"Si no son capaces de gestionar el escáner de tres instituciones distintas, están como para gestionar Barajas o un país", ha apostillado, y ha añadido: "Están a la épica de los relatos y no saben gestionar".

Ayuso ha proseguido criticando que quien "alimenta la violencia en este país" está "en sus filas". "Hay gente de Podemos condenada por violencia". "¿Quién habla con el entorno político de ETA y jalea a sus adversarios? ¿Quién ataca a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?", se ha preguntado: ¿Quién alimenta la violencia en este país? Las filas de Podemos".

Así, ha pedido "no venir a hablar de lo que no está pasando porque lo que sí pasa se queda soterrado". A su juicio, todo esto demuestra que "el proyecto de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha fracasado" y está "en caída libre". "Es un proyecto hipócrita como pocos, una farsa que se les está escapando de las manos", ha sentenciado. Y ha zanjado: "Son hipócritas y no gestionan".

“El sanchismo y el comunismo han abandonado al socialismo”, ha insistido, como ha dicho en otras ocasiones. Por ello, ha afirmado que "estas elecciones son una oportunidad para que todos aquellos que se sienten liberales, conservadoras, demócrata-cristianos, socialistas clásicos" se unan en el PP "para decir basta ya".