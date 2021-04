El Ministerio de Industria ha recibido este lunes una carta dirigida a la ministra, Reyes Maroto, con una navaja aparentemente ensangrentada, tan solo unos días después de las recibidas con cartuchos de bala por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el líder de Podemos, Unidas Podemos.

Según ha podido saber RTVE, la ministra ya se encuentra en la comisaría del Congreso para denunciar los hechos y se ha abierto una investigación al respecto. Fuentes de Industria han señalado que el sobre contenía una navaja de tamaño medio con marcas rojas, que la Policía está analizando si es sangre o pintura. Además, ha apuntado el departamento que dirige Reyes Maroto, el sobre incluía un CD que evitaba que la navaja apareciera en el escáner.

Las mismas fuentes han explicado que en dentro del sobre, de tamaño folio y acolchado, se encontraban también una multitud de folios grapados con copias ampliadas de mensajes de Whatsapp y Twitter, así como un folio manuscrito con palabras sueltas y frases "que aún no podemos detallar", han afirmado.

"Las amenazas y la violencia nunca acallarán la voz de la democracia. La libertad prevalecerá. Muchas gracias por todas las muestras de apoyo en un día que refuerza mi voluntad de trabajar por un futuro mejor", ha expresado la ministra en un mensaje en su cuenta de Twitter tras conocer lo sucedido.

Precisamente este domingo Correos anunció que ha abierto un expediente a la empresa de seguridad que el 19 de abril no detectó dichas cartas y ha solicitado la "retirada inmediata" del servicio del vigilante de seguridad que no las detectó. La Policía y la Guardia Civil ya están investigando la procedencia de las cartas, tras la denuncia de los afectados. Según han explicado fuentes policiales a TVE, todo apunta a que una misma persona fue quien las escribió.

Condena unánime por parte del Gobierno y de la oposición

Los hechos han sido anunciados en un primer momento por la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, que acompañaba durante un acto en Ferraz al candidato del PSOE a las elecciones del 4M, Ángel Gabilondo. "Me acaban de pasar una nota: nuestra compañera Reyes Maroto acaba de recibir una navaja ensangrentada como amenaza", ha asegurado Lastra, para después añadir: "Desde aquí: no vais a pasar, el fascismo no va a pasar. Los demócratas somos más y los vamos a parar el 4M".

Hace tan solo diez días que se hizo público que Reyes Maroto será la vicepresidenta económica de la Comunidad de Madrid si Gabilondo consigue formar gobierno tras los comicios. Desde entonces, la ministra se ha implicado en la campaña electoral, acompañando al candidato socialista a numerosos mítines. "No está sola, somos ella en este momento. Nos sentimos amenazados en nuestro corazón, convicciones y principios", ha expresado Gabilondo, a la vez que condenaba con rotundida lo ocurrido. "Esto es una historia de verdad, no es un paripé y significa que todos tenemos que poner nuestra vida al servicio de un proyecto que está por encima de nosotros, que es la libertad y la justicia en la sociedad", ha añadido.

Otras voces del Gobierno también se han solidarizado con la ministra a través de la red social Twitter. "¡Basta! No vamos a permitirlo. No vamos a dejar que el odio se apodere de la convivencia en España", ha subrayado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Las amenazas que están sufriendo representantes políticos son de extrema gravedad e incompatibles con nuestra democracia. Ante este odio no caben ni equidistancias ni silencios", ha señalado la titular de Trabajo, Yolanda Díaz.

También otros líderes políticos a nivel nacional se han pronunciado al respecto. El presidente del PP, Pablo Casado, ha rechazado cualquier forma de amenaza y agresión y ha pedido volver a la concordia; mientras que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha expresado su condena "más firme a la terrible amenaza de muerte que ha sufrido Reyes Maroto" y espera que "se dé con el autor de esta barbaridad y responda ante la Justicia". "Denunciamos esta amenaza, como todas. Nos personaremos en la causa", ha señalado Vox, al tiempo que ha pedido "de nuevo a todos los partidos que condenen toda la violencia".