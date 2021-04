La candidata de Vox a las elecciones del 4M, Rocío Monasterio, ha insistido este lunes en que condena "todas las violencias", incluidas las amenazas que recibió el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, la pasada semana en una carta anónima acompañada de cartuchos de bala, si bien cree que la formación ‘morada’ tiene “tendencia a montar determinados números” y este fue, a su juicio, el motivo que le hizo abandonar el debate el pasado viernes.

En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, Monasterio ha recalcado que, 72 horas después de lo sucedido durante el debate en la Cadena Ser, que ha marcado un antes y después en la campaña electoral, sigue condenando "todas las amenazas, incluidas estas", si bien ha vuelto a pedir a Iglesias que condene de la misma manera los actos en Vallecas de hace unas semanas. “Lo primero que hice fue condenar las amenazas y después le pedí por favor que fuera a denunciarlo y que condenase la violencia de las agresiones que habíamos sufrido Vallecas”, ha señalado.

La candidata de Vox cuestionó el pasado viernes en los micrófonos de RNE las amenazas de muerte que denunciaron este jueves el líder de Unidas Podemos, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, tras recibir una carta con cartuchos de bala en su interior. Este lunes, Monasterio ha precisado que lo que hizo fue poner "en duda" al Gobierno, ya que como ellos "hay muchos españoles que no se creen nada”; no obstante, ha recordado que su partido se presentará como acusación popular para “intentar averiguar y condenar" a sus autores.

A su juicio, existe una "doble vara de medir" en cuanto a las condenas de amenazas a partidos políticos. “¿Por qué nadie pide a Iglesias que condene los actos de Vallecas?”, se ha cuestionado.

Asegura que la izquierda tiene "miedo" a debatir con Vox

Según Monasterio, en Podemos "tienen tendencia a montar determinados números", y este fue, a su juicio, el motivo que le hizo a su líder abandonar el debate electoral a cinco, en el que no participó la candidata del PP y presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Iglesias entró al plató gritando a los periodistas, diciendo que él no iba a estar con alguien de la ultraderecha", ha indicado, a la vez que ha asegurado que el líder de Podemos también "estuvo amenazando a toda la dirección de la Ser". “Llevaba mucho tiempo presionando a la Ser para que no nos invitase", ha recalcado.

Por este motivo, ha dicho, los partidos de izquierda tienen "miedo" a debatir con Vox, mientras que ella continúa dispuesta a ir a "todos los debates". "No se puede tolerar que no se quiera debatir con todos los grupos", ha expresado Monasterio, que ha invitado al resto de grupos a que participen en los debates.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)