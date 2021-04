El candidato de Ciudadanos a las elecciones del 4M, Edmundo Bal, ha rechazado este lunes imponer un "cordón sanitario" a Vox, tal como han planteado los socialistas, ya que a su juicio si hubiera habido cordones sanitarios en 1978 "no tendríamos la Constitución Española", por lo que ha llamado a los madrileños a alejarse de "la crispación y la polarización" y reeditar junto a su formación el "espíritu" de la Transición y de los Pactos de la Moncloa.

“Yo no soy en absoluto partidario de cordones sanitarios“

"Yo no soy en absoluto partidario de cordones sanitarios", ha insistido Bal en una entrevista en Onda Cero después de que el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, haya planteado hacer un "cinturón sanitario a Vox" para evitar "que tenga más poder en los gobiernos".

Bal, para quien sería un "disparate" ilegalizar Vox, ha argumentado que si en el año 1978 "hubiera habido cordones sanitarios no tendríamos la Constitución Española, que tanto progreso económico, social y jurídico nos ha dado a este país". Al mismo tiempo, ha recordado que "personas tan diferentes como Manuel Fraga y Santiago Carrillo se pusieron de acuerdo para poder aprobar la Constitución Española y darnos derechos y libertades a todos los ciudadanos después de 40 años de dictadura".

"Yo quiero apelar a esos votantes moderados, del centro derecha que no les gusta Vox, y del centro izquierda que no les gusta Podemos, para llamarles a que necesitamos, me parece a mí más que nunca, ese espíritu de la Transición Española, ese espíritu de llegar a acuerdos, el espíritu de los Pactos de la Moncloa", ha pedido el candidato 'naranja'.

En este sentido también se ha posicionado la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, aunque en un tono más duro que el líder 'naranja'. "De Gabilondo me espero cualquier cosa, dice una cosa y la contraria", ha subrayado Ayuso en declaraciones a los medios. "Sánchez dijo hace unos meses que Vox demostraba que tenía más sentido de estado que el PP y ahora que hay que aplicar un cordón sanitario; luego Gabilondo habla de moderación y ya está excluyendo a partidos... La izquierda bizquea constantemente, debe estar sufriendo mucho", ha recalcado.