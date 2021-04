El candidato socialista a las elecciones del 4M en Madrid, Ángel Gabilondo, ha pedido a los partidos políticos hacer un "cordón sanitario" a Vox para "evitar que tenga más poder en los gobiernos y que no entre en ninguno" porque, ha dicho, la formación de Santiago Abascal supone "un peligro para la democracia".

Gabilondo ha participado este lunes en un encuentro virtual con 'Nueva Economía Fórum', desde donde ha insistido en que la campaña ha cambiado radicalmente en los últimos días después de que se escucharan comentarios como que las personas que están en las colas del hambre son "mantenidos", o tras el cartel de Vox haciendo alusión a los menores extranjeros donde se les pone en una "situación de privilegio o delincuencia".

Unos hechos, ha proseguido, que se suman a que Vox insista en poner en cuestión las amenazas de muerte al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Es por ello que ha avisado de que el PSOE hará un "cordón sanitario" a Vox porque lo considera "una amenaza para la democracia" y espera que todos los partidos lo hagan para "evitar que tenga más poder en los gobiernos y que no entre en ninguno".

Al PP: "Entre fascismo o no, no hay neutralidad"

Ha incidido así en lo que ya dijo una entrevista el domingo por la noche, cuando llamó a "todas las fuerzas democráticas" en sumarse a dicho cordón porque "la ultraderecha no puede estar incidiendo en este modo en la democracia española". Hizo especialmente esta petición al PP, a quien advirtió de que "entre racismo o no, no hay neutralidad y entre fascismo o no, no hay neutralidad".

Por otra parte, Gabilondo ha apostado por convertir los centros de menores extranjeros no acompañados en verdaderos espacios de formación y orientación y no de "reclusión". "Lo primero que hay que hacer es no identificar a estos menores como un problema social. Lo que tenemos que hacer es que esos centros no sean de reclusión, sino de formación y orientación para que puedan incorporarse socialmente", ha sugerido.

Por último, ha hecho referencia al mitin celebrado el domingo por su partido en Getafe, que generó críticas por parte del PP al acusarles de realizarlo en una zona confinada. Gabilondo ha explicado que ese polideportivo no estaba en zona confinada, como constató la alcaldesa de la localidad, Sara Hernández, y ha pedido respeto y "no más confrontación".