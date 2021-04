La campaña electoral del 4M se ha topado este lunes con una nueva amenaza, esta vez a la ministra de Industria, Reyes Maroto, quien ha recibido un sobre con una navaja aparentemente ensangrentada. El presunto autor ya ha sido identificado y se trataría de una persona con problemas mentales.

Todos los partidos han condenado lo sucedido, aunque en ocasiones esas condenas han ido acompañadas de ataques hacia sus adversarios.

Gabilondo pide hacer un "cordón sanitario" a Vox

El candidato socialista, Ángel Gabilondo, ha pedido a los partidos políticos hacer un "cordón sanitario" a Vox para "evitar que tenga más poder en los gobiernos y que no entre en ninguno" porque, ha dicho, la formación de Santiago Abascal supone "un peligro para la democracia". A su juicio, "Madrid está en una encrucijada muy peligrosa para la democracia" porque el partido de Santiago Abascal "no la respeta" y eso "trae consecuencias". "No se puede facilitar poder de ningún tipo a quienes son una amenaza para la democracia" y sus ideas "no pueden ser tratadas con complacencia", ha insistido. Porque Vox "siente fobia a todo lo que no es distinto y no sabe convivir en una sociedad plural y diversa".

“Hoy todos somos también @MarotoReyes.



No se puede facilitar poder a quienes son un peligro para la democracia.



Apelamos a todos los demócratas a que extiendan el cordón sanitario a la ultraderecha. Esto significa no blanquear el fascismo y no gobernar con Vox. pic.twitter.com/KDD60w7Xr0“ — #ÁngelGabilondo (@equipoGabilondo) April 26, 2021

Gabilondo ha reiterado esta idea del cordón sanitario en un encuentro virtual con 'Nueva Economía Fórum' y en un acto sobre diversidad en la sede del PSOE en Ferraz. Precisamente, durante el mitin, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha informado, por medio de una nota que le han pasado mientras intervenía, de la amenaza a Reyes Maroto. Por ello, nada más empezar, Gabilondo ha mostrado su "afecto y compromiso" a la ministra yle ha dicho que "no está sola". Por la tarde, ha participado con ella en un mitin en el que ha pedido no "banalizar" las amenazas. Maroto, a quien Gabilondo quiere situar como vicepresidenta madrileña, ha acusado por su parte a Isabel Díaz Ayuso de "blanquear" a la ultraderecha.