Las elecciones en la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo tendrán un resultado muy ajustado entre los bloques de la izquierda y la derecha, según ha publicado este jueves el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), justo un día después de que el candidato socialista, Ángel Gabilondo, tendiese la mano al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para intentar ganar los comicios, tras semanas de rechazo por su "extremismo. El propio Iglesias ha señalado en los micrófonos de RNE que es "evidente" el cambio de posición de Gabilondo, si bien ha asegurado que el objetivo ahora es "sumar" y "no caben pullas" entre las formaciones de izquierda porque eso "desmoviliza".

Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Pablo Iglesias: "Todo el mundo nota que el PSOE ha cambiado de estrategia. Ahora hay que sumar, no caben pullas porque eso desmoviliza" - Escuchar ahora

Tanto el resultado del sondeo como las declaraciones de Gabilondo han abierto un escenario de optimismo entre los partidos de izquierda, que este jueves se han mostrado convencidos de que pueden sumar si su electorado se moviliza. En cambio, tanto el PP como Ciudadanos han criticado la posición del candidato socialista, al que han acusado de "quitarse la careta" y de "veleta".

Todo en una jornada en la que el juez ha denegado la medida cautelar solicitada por la Fiscalía Provincial para la retirada del cartel electoral de Vox contra los menores inmigrantes no acompañados (llamados 'menas', por sus siglas), al considerar que no hay peligro por la demora ni apariencia de buen derecho. Y en la que, además, se ha hecho pública la denuncia de Iglesias; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, tras recibir en las últimas horas una carta con cartuchos de bala en su interior.

La última encuesta 'flash' del CIS, elaborada el 19 y 20 de abril, da la victoria a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, aunque no le sería suficiente para conseguir la mayoría absoluta junto al resto de partidos de derecha, por lo que el PSOE podría gobernar en la Comunidad de Madrid gracias al apoyo de Más Madrid y de Unidas Podemos.

“La llamada que hago es a los votantes de Cs para ver si quieren apoyar otro Gobierno fallido o prefieren un gobierno serio, progresista y limpio. Pero sobre todo a todos los progresistas y demócratas que no queremos una Comunidad escorada hacia la ultraderecha. #HazloXMadrid pic.twitter.com/qDYKKm9LjZ “

PP, Cs y Vox acusan a Gabilondo de "quitarse la careta" y de ser una "veleta"

La decisión del candidato del PSOE ha desatado las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del aspirante de Ciudadanos, Edmundo Bal, quienes han acusado este jueves al socialista de "quitarse la careta", de "perder todo el crédito" y de ser una "veleta". También la representante de Vox, Rocío Monasterio, ha criticado las afirmaciones de Gabilondo.

En un acto en Villaverde, Ayuso ha advertido a los madrileños que, si no votan el próximo 4M "a opciones contrarias" a la izquierda, Madrid tendrá un gobierno del PSOE con Podemos "donde van a espantar a la iniciativa privadas y van a subir los impuestos", a pesar de que el candidato socialista diga que no tocará la fiscalidad en la región. "Será así por mucho que mienta Gabilondo, que jamás he visto mentir tanto a alguien y cambiar tanto de criterio", ha aseverado. La presidenta ha destacado que, tras el debate a seis de este miércoles, ha quedado constatado que "Gabilondo e Iglesias van de la mano" y que el socialista "ha perdido todo el crédito”.

El candidato de Ciudadanos también ha cargado con dureza contra el socialista. "Estamos hablando de alguien que dice una cosa y al día siguiente la contraria", ha asegurado Bal en una entrevista en Onda Madrid, donde ha acusado al líder del PSOE de estar "siendo bastante veleta", especialmente en su política de pactos. El líder de la formación 'naranja' cree que los votantes moderados de PSOE acabarán optando por su partido tras comprobar cómo Gabilondo "se arrojaba en brazos" de Unidas Podemos.

Mientras, la líder de Vox en Madrid ha asegurado que su homólogo en el PSOE se "disfraza con piel de cordero" y que, tras los comicios del 4 de mayo, entregará sus votos al "comunismo". Monasterio ha sostenido que quien no quiera que llegue en "totalitarismo" a la Comunidad de Madrid y sea votante del PSOE sabe que "no puede votar a Gabilondo".

Más Madrid y Unidas Podemos creen que "la alternativa es posible" La candidata de Más Madrid, Mónica García, se ha mostrado convencida este jueves de que a partir del 4 de mayo "la alternativa es posible" frente a "la política de ruido y confrontación", tal como a su juicio se demostró en el debate de este miércoles. "Lo tenemos al alcance de las manos, estamos tocando con los dedos un gobierno alternativo que le dé la vuelta a las políticas de los últimos 25 años de pelotazos urbanísticos, de abandono de los servicios públicos", ha señalado la candidata desde Soto del Real, donde ha dado a conocer las propuestas para el Madrid vaciado y el mundo rural. García cree que en Madrid "la alternativa es posible": "Lo tenemos al alcance de las manos" Mientras, el líder de Unidas Podemos ha señalado en los micrófonos de RNE que es "evidente" el cambio de posición de Gabilondo, si bien ha asegurado que el objetivo ahora es "sumar" y "no caben pullas" entre las formaciones de izquierda porque eso "desmoviliza". "Lo que tenemos que hacer es ganar para plantear luego un gobierno de coalición", ha sentenciado. A su juicio, "es una evidencia que la alternativa al PP y a la ultraderecha es un gobierno de izquierdas", no obstante, "para eso hay que hacer políticas de izquierdas".