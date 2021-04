La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado con dureza este jueves contra el aspirante socialista, Ángel Gabilondo, por tender la mano a Unidas Podemos este miércoles para intentar ganar las elecciones el próximo 4 de mayo, después de semanas rechazando un pacto con su líder, Pablo Iglesias, por su "extremismo". A su juicio, Gabilondo se ha quitado "la careta" y va ahora "de la mano de Iglesias": "Ha perdido todo el crédito”, ha aseverado.

En un acto en Villaverde, Ayuso ha advertido a los madrileños que, si no votan el próximo 4M "a opciones contrarias" a la izquierda, Madrid tendrá un gobierno del PSOE con Podemos "donde van a espantar a la iniciativa privadas y van a subir los impuestos", a pesar de que el candidato socialista diga que no tocará la fiscalidad en la región. "Será así por mucho que mienta Gabilondo, que jamás he visto mentir tanto a alguien y cambiar tanto de criterio", ha aseverado. La presidenta ha destacado que, tras el debate a seis de este miércoles, ha quedado constatado que "Gabilondo e Iglesias van de la mano" y que el socialista "ha perdido todo el crédito”.

Como viene siendo habitual en sus actos de campaña, Ayuso también se ha mostrado muy crítica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien dice estar "obsesionado" con entrar en Madrid. "Sánchez se ha personado en esta compaña hasta convertirse en candidato y sabe que, si los resultados son tan malos como parece, va a tener verdaderos problemas para defender su mantenimiento en la Moncloa", ha destacado la presidenta en declaraciones a los medios.

"Él y Pablo Iglesias están en esta campaña para intentar salvar los muebles. Iglesias ni siquiera va a recoger el acta. Se ha presentado aquí para intentar rescatar su proyecto y de paso ser la muleta de Sánchez", ha sentenciado, en referencia al candidato de Unidas Podemos.

Gabilondo sorprendió a todos durante el debate este miércoles en Telemadrid al tender la mano a Iglesias para intentar ganar las elecciones del próximo 4 de mayo: "Confío en contar con el apoyo de Unidas Podemos para cerrar al paso al Gobierno de Colón. Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones". Posteriormente, el líder de la formació 'morada' recogió el guante y se mostró dispuesto a trabajar junto al candidato socialista. Este mismo jueves, en una entrevista en RNE, Iglesias ha señalado que un gobierno de izquierdas es "la única alternativa posible" al Partido Popular (PP) y a Vox y, para ello, deben hacerlo en coalición.

08.18 min Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Pablo Iglesias: "Todo el mundo nota que el PSOE ha cambiado de estrategia. Ahora hay que sumar, no caben pullas porque eso desmoviliza" - Escuchar ahora

Lamenta que "se utilicen" las cifras de fallecidos "con tanta falta de pudor y rigor" En el debate a seis, tanto el PSOE como Más Madrid y Unidas Podemos se mostraron muy incisivos con la líder ‘popular’, a la que reporcharon las cifras de fallecidos en la región en el último año. En este sentido, Ayuso ha lamentado que los partidos de izquierda "utilicen" estos datos "con tanta falta de pudor y rigor". Según ha destacado, "Madrid lo ha pasado muy mal en este año y medio, sobre todo durante la primera ola", por lo que "hablar de los muertos con esa facilidad" le parece "insensato e innecesario". "Los fallecidos son de todos y esta tragedia nos ha afectado a todos", ha dicho la presidenta, quien ha insistido en "que se ha mentido" con las cifras, y que es un debate "que no ayuda a nadie". "Todos hemos perdido familiares y a muchos, y creo que centrarse en esto es insensato y de tener poco corazón”, ha sentenciado. 02.37 min Ayuso llama "mezquino"a Iglesias por acusarla de "mentir" con los datos del coronavirus en Madrid En cuanto a su papel en el debate, Ayuso ha trasladado que siempre piensa que se podría haber hecho más, que se podrían haber dicho más cosas, que falta más y cada día se acuesta pensando si podía haber hecho las cosas mucho mejor así como en cuál es el objetivo siguiente. "Aunque yo hubiera salido en una carroza, en una calesa, y con un color rociero os puedo asegurar que me hubiera ido a mi casa con la sensación de si expliqué todo aquello que quería, si la gente se quedó tranquila y satisfecha por el debate. Nunca estaré suficientemente satisfecha y relajada. Queda mucha campaña y nos jugamos demasiado", ha aseverado.