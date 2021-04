El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha destacado este jueves que no solo él, sino "todo el mundo", percibió durante el primer debate televisivo de la campaña el cambio de discurso del aspirante del PSOE, Ángel Gabilondo, que había negado hasta ahora un pacto con su formación, pero que este miércoles le tendió la mano para intentar ganar las elecciones del próximo 4 de mayo. A su juicio, un gobierno de izquierdas es la única alternativa posible" al Partido Popular (PP) y a Vox y, para ello, deben hacerlo en coalición: "Si la gente quisiera un gobierno de partido único daría mayorías absolutas".

"Creo que es una evidencia que la alternativa al PP y a la ultraderecha es un gobierno de izquierdas", ha señalado el líder de Unidas Podemos en una entrevista en RNE, aunque ha advertido que "para eso hay que hacer políticas de izquierdas" y deben gobernar en coalición. "Creo que nadie sensatamente puede decir que solamente si votas a este partido tienes derecho a ver traducidos tus votos en un gobierno", ha recalcado.

Según Iglesias, "ese debate es muy viejo", pues ya gobieran en coalición en otros territorios como la Comunidad Valenciana, Canarias, La Rioja, Navarra o en el Ejecutivo central. "Además, la gente sabe que cuando se gobierna en coalición, se cumple lo acordado". Para el líder de Unidas Podemos, el objetivo ahora es "sumar" y "no caben pullas" entre las formaciones de izquierda porque eso "desmoviliza". "Lo que tenemos que hacer es ganar para plantear luego un gobierno de coalición", ha sentenciado.

Gabilondo sorprendió a todos durante el debate en Telemadrid al mostrarse abierto a pactar con Iglesias, después de semanas de reiterar su rechazo al líder de Unidas Podemos por su "extremismo": "Confío en contar con el apoyo de Unidas Podemos para cerrar al paso al Gobierno de Colón. Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones". Sin embargo, no aclaró que quiera incorporar a Unidas Podemos en un Gobierno liderado por él si logra sumar una mayoría que le convierta en presidente, como sí ha hecho siempre con Más Madrid. Posteriormente Iglesias recogió el guante y se mostró dispuesto a trabajar junto al candidato socialista.

Asimismo, Iglesias ha asegurado que, si entra en el Gobierno autonómico, tendrá como prioridad financiar la sanidad con 1.000 millones de euros y la educación pública con la misma cantidad. "En Sanidad dentista y gafas gratis porque hay muchos ciudadanos en la Comunidad que no se pueden arreglar los dientes o tiene dificultades para comprarse una gafas y eso se puede hacer con voluntad política", ha finalizado.

Vídeo: Iglesias se enfrenta a Gabilondo por no querer subir los impuestos

“ No vamos a ganar a la derecha haciéndolo mismo que ellos . Si queremos cuidar la sanidad y la educación tenemos que financiarla más y, para eso, es evidente lo que hay que hacer”, ha aseverado, destacando que "se debe adecuar el sistema fiscal madrileño a la Constitución Española" para que puedan pagar menos los autónomos o los de rentas más bajas y aporten más los grandes patrimonios.

A pesar de ello, el líder de Unidas Podemos se ha negado a descartar la subida de impuestos que lleva en su programa electoral, como le ha pedido Gabilondo, achacando que " este no es el momento ".

Críticas a Ayuso y a Vox

Iglesias también ha cargado contra Ayuso por negarse a asistir al debate organizado por RTVE el próximo 29 de abril. "Los debates son completamente esenciales. Por eso, el PP suele evitar ir. Todo el mundo ha comprendido por qué Ayuso no quiere ir a más", ha destacado, al tiempo que ha considerado que "el debate de anoche marca un punto de inflexión definitivo" en la campaña y permitió a los espectadores conocer de primera mano las propuestas y el tono de los candidatos "sin mediaciones" para poder así "sacar su propio juicio".

Al mismo tiempo, ha criticado la estrategia de Vox, que a su juicio no es "ni marcos ni guerra cultural, es ultraderecha". "Hay que evitar el blanqueamiento de quien usa propaganda filonazi, quien habla de deportar por ser negro. El machismo y racismo no es compatible con la democracia. Es inaceptable", ha apuntado, un día después de la polémica sobre los carteles de Vox sobre los supuestos recursos dirigidos a la protección de cada menor extranjero no acompañado ('mena').