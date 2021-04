El debate sobre la reforma de la fiscalidad de los tributos que gravan los beneficios empresariales y los mayores patrimonios (los impuestos de Sociedades, Patrimonio y Donaciones) se ha colado en la campaña para las elecciones autonómicas de Madrid, que tendrán lugar el 4 de mayo.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelantó este lunes que el Ejecutivo pretende una reforma fiscal que contemple la armonización de estos tres impuestos, que están bonificados total o parcialmente en la Comunidad de Madrid, para evitar que la descentralización "deje vacíos algunos" tributos.

El asunto está en manos de un comité de expertos que propondrá las medidas a adoptar, y va en línea con los movimientos a nivel internacional para aumentar la tributación de las grandes empresas y las fortunas. Incluso el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que propondrá una tasa mínima global a las empresas multinacionales, una iniciativa saludada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ayuso asegura que se va a "rebelar" contra cualquier subida de impuestos

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que se va a "rebelar contra cualquier imposición fiscal" desde el Gobierno central.

Ayuso ha dicho que defenderá la "autonomía fiscal" y la "política de bajos impuestos" del PP en la región y se ha comprometido "personalmente" a realizar "una bajada histórica" del IRPF.

“Han hecho anuncios gravísimos de subidas de impuestos en la Comunidad de Madrid, algo que espanta a la iniciativa privada“

"Han realizado una serie de anuncios gravísimos de subidas de impuestos en la Comunidad de Madrid, algo que, sin duda, espanta a la iniciativa privada y al capital que son clave para nosotros en nuestra economía. Me gustaría que hiciera lo mismo y que le dé el mismo trato al resto de las comunidades autónomas", se ha quejado Ayuso.

Además, ha insistido en que no se fía de la promesa del candidato socialista de no subir los impuestos si gana las elecciones. "Si no los sube él, los subirá su partido", ha subrayado la candidata 'popular'.