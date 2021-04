Las amenazas a dirigentes políticos se han convertido en habituales en los últimos días. Este miércoles, Correos ha interceptado una nueva carta amenazante contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y se ha dado a conocer que otra interceptada este martes estaba dirigida al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. En menos de 24 horas se han producido tres amenazas a políticos, estas dos y otra a la presidenta madrileña y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso. En total, son ya ocho cartas con amenazas de muerte a políticos en la última semana.

En este contexto, el candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha propuesto en RNE al resto de candidatos un pacto contra la violencia, por el "respeto" y la "conciliación" tras la escalada de "crispación" que en los últimos días ha irrumpido en la campaña electoral. "¿Cómo va a haber alguien que no quiera firmarlo?", se ha cuestionado.

Sin embargo, sólo ha recibido el 'sí' de la candidata de Más Madrid, Mónica García, quien ha pedido aún así a Cs que no sean "cínicos" porque apoyaron al PP "con supervisión de Vox". El candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, le ha respondido por su parte que le parece bien que haga una carta, pero ha dicho que él tiene otra carta que mostrarle, la de "una vida luchando por el consenso y la convivencia" ante algunos que le miraban "como ingenuo". Y la aspirante del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado que el pacto por la conciliación "sobra" porque es "evidente" que todos condenan la violencia.

Mientras, se han publicado las últimas encuestas de la campaña. El promedio de los sondeos que hace DatosRTVE apunta a una subida de Más Madrid a expensas del PSOE, un ligero repunte de Podemos, también de Vox, pero el escenario general de escaños se consolida: el PP ganaría con una amplia mayoría y sumaría la absoluta apoyándose en Vox, la izquierda se quedaría lejos de la mayoría y Ciudadanos desaparecería de la Asamblea de Madrid.

Todo, en unas elecciones autonómicas con aire de generales que ponen a prueba los liderazgos nacionales con mucho que ganar y que perder. Aquí, el análisis de lo que se juegan los líderes de los principales partidos el 4M.

Ángel Gabilondo (PSOE) ha aclarado este miércoles que durante el debate de Telemadrid le pidió al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, su "apoyo" para conformar una mayoría para "frenar el Gobierno de Colón", pero no formar Gobierno. "Hablé de un apoyo, no de otra cosa" , ha afirmado en una entrevista en Antena 3. Gabilondo ha asegurado que, como candidato, sería "insensato" empezar a conformar un Gobierno, por lo que esperará al resultado electoral del 4 de mayo con el que confía que el PSOE será el grupo mayoritario de las fuerzas progresistas. Aún así, durante la campaña ya situó a la ministra de Industria, Reyes Maroto, como su vicepresidenta económica en caso de ser investido presidente.

Casado dice que al PSOE "le conviene la tensión" en campaña

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que España es una "tierra de concordia" en la que no se ve en la calle la "crispación" que, a su juicio, intenta la izquierda "trasladar" en la campaña electoral madrileña para "sacar un rédito electoral o movilizar las bajadas pasiones". Ha asegurado que al PSOE "le conviene la tensión", pero ha pedido "serenidad" ante las cartas amenazantes que se están enviando a políticos estos días. "En España no hay un problema de convivencia sino un problema de polarización instigada por un Gobierno desesperado porque va a perder estrepitosamente las elecciones en la Comunidad de Madrid", ha declarado Casado en un acto del PP en Aranjuez para presentar la proposición de ley que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso para defender a las víctimas del terrorismo. Un acto en el que el vicesecretario de Justicia del PP, Enrique López, ha argumentado que el 4 de mayo también se vota si se está o no con las víctimas del terrorismo.

“�� La aplaudida respuesta de @IdiazAyuso cuando le piden que valore las amenazas a Zapatero:⁰⁰“Serenidad.”⁰⁰#VotaLIBERTAD �� #YoConAyuso pic.twitter.com/ArRNNZYl78“ — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 28, 2021

Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha dicho desconocer si los sobres con amenazas a políticos "son ciertos o no" pero, en cualquier caso ha pedido "serenidad". Tmbién ha matizado que era "broma" su petición a la izquierda a apoyarla para no depender de Vox. Precisamente, ha sostenidos durante un almuerzo en el Club Siglo XXI que no es "equidistante" entre Vox y Podemos porque "no ha visto en Vox las barbaridades que sí están cometiendo muchos líderes de Podemos" y ha dicho que sería "maravilloso" que el partido morado se quedase fuera de la Asamblea regional el 4M. Pero Ayuso también ha hecho varias propuestas: reducir los precios públicos de los grados universitarios y de los máster, y a poner en marcha un visado para el teletrabajo para que los "nómadas digitales" desarrollen en Madrid "sus proyectos vitales".