Las cartas con amenazas de muerte recibidas en los últimos días por varios representantes políticos han puesto en el punto de mira los protocolos de seguridad en Correos, más si cabe después de que los sindicatos UGT y CC.OO. hayan denunciado que la compañía no los actualiza desde 2009, es decir, desde hace 12 años, y que, de los 22 millones de envíos diarios, solo pasan por los escáneres de seguridad un 4 % del total. O lo que es lo mismo: de los más de 6.600 millones de envíos al año, solo se revisan 300 millones.

Correos, sin embargo, ha desmentido “rotundamente” estas cifras, añadiendo que el volumen de admisión diario de envíos en el momento actual está en torno a los 5 millones y el 100 % de los considerados de “riesgo” pasan por los escáneres del servicio postal. Al respeto de los proyectiles registrados, la compañía ha aclarado que "desgraciadamente y por un error" ajeno a sus protocolos siguieron su curso hasta su destino, si bien se ha procedido al refuerzo de la seguridad y a elevar el nivel de alerta en todas las operaciones.

Una medida que también estudia el Gobierno, según adelantó la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Tras la llegada a dependencias de Interior y de la Guardia Civil de tres sobres con balas y amenazas para Fernando Grande-Marlaska, Pablo Iglesias y María Gámez, Montero señaló que el Ministerio del Interior revisará dichos protocolos de seguridad a fin de determinar si es conveniente reforzar los mecanismos de control de paquetería.

Precisamente las últimas cartas enviadas este martes, dirigidas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, han sido detectadas en el centro de distribución de Correos en Sant Cugat (Barcelona) y en el centro de tratamiento de Vallecas (Madrid), respectivamente.

El inspector apunta a que la persona que envió las tres cartas con balas “no es un profesional” ya que ha enviado el cartucho entero, lo cual facilita la labor de la Policía. Según nos explica Giraldo, un cartucho se compone de un proyectil y de una vaina; precisamente en la vaina lleva una numeración, la cual indica la fábrica, el origen, incluso el destino. “Un experto en armas no envía un cartucho entero, envía solo el proyectil”, asegura, ya que “el efecto intimidatorio es el mismo y, al mismo tiempo, no facilita la labor de los agentes”.

El Ministerio del Interior reforzará los protocolos

Ante este contexto, tal como ha anunciado Montero, el Ministerio del Interior revisará sus protocolos de seguridad a fin de determinar si es conveniente reforzar los mecanismos de control de paquetería tras la llegada de dichos sobres a dependencias de Interior y de la Guardia Civil. Correos, por su parte, ha destacado que se ha procedido al refuerzo de la seguridad y a elevar el nivel de alerta en todas las operaciones de la compañía.

En este sentido, Vaquero cree que es “necesario” invertir en personal de seguridad, ya que a su juicio “una persona no puede cargar con todo el trabajo”, pero también en medios. “Hay que ver qué tipo de máquinas tienen instaladas porque a lo mejor es una maquina deficiente o antigua”, subraya, a la vez que destaca que actualmente existen máquinas de radioscopia en el mercado que “ofrecen características muchísimo más avanzadas”.

Mientras que Giraldo reconoce que no sabe cómo van a llevar a cabo esta labor desde el Ministerio, ya que hasta ahora no ha habido fallos: “Sinceramente no sé cómo se puede reforzar si no es metiendo más máquinas. Si en vez de un filtro pasa cuatro, me parece bien, pero realmente el sistema ha funcionado hasta el momento”, sentencia.