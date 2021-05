Termina oficialmente la campaña de las elecciones del 4M en Madrid, una campaña intensa, llena de sobresaltos y marcada por la crispación y la polarización. Los candidatos han pedido este domingo por última vez el voto llamando a la ciudadanía a acudir "masivamente" a las urnas.

La izquierda en bloque -Ángel Gabilondo (PSOE), Mónica García (Más Madrid) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) se ha reivindicado como posibilidad de cambio y se ha conjurado contra la "ultraderecha". Los tres, incluso, se han erigido como "lo bueno por conocer" frente a lo "malo conocido" en la Comunidad, que sería la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, según dijo en un lapsus el pasado viernes la presidenta de las Nuevas Generaciones del PP, Bea Fanjul.

Por su parte, la candidata del PP ha pedido una "amplia mayoría" para gobernar "sin odios" en la Comunidad y sin "injerencias de La Moncloa". El candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha pedido el voto "moderado" para reeditar el gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, mientras que la de Vox, Rocío Monasterio, se ha propuesto que Iglesias "se vaya a su casa" y que la izquierda no entre en el gobierno regional.

El final de la campaña ha coincidido con el Día de la Comunidad de Madrid pero, también, con el Día de la Madre y la emoción ha estado presente en algunos candidatos cuando han hablado de sus progenitoras. Ayuso no ha podido reprimir el llanto y García se ha mostrado también visiblemente emocionada. Incluso Iglesias, en un acto este domingo con motivo del 2 de mayo, ha estado acompañado de su madre, a quien ha dado un gran abrazo entre los aplausos de los asistentes.

Gabilondo reivindica al PSOE como “lo bueno por conocer” y la “vacuna frente al odio”

Ángel Gabilondo ha llamado a votar “masivamente” para lograr un “cambio” en Madrid con un Gobierno “progresista”. El PSOE, ha dicho, es “lo bueno por conocer” en la Comunidad y ha advertido: “Si nosotros no vamos a votar, ellos se quedan. Si nosotros no vamos, solo van ellos. Si no vamos a votar, perderemos todo". Gabilondo ha celebrado su acto de fin de campaña en Entrevías junto con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en una fecha, además que coincide con el 142 aniversario del partido.

“ESTAMOS TOCANDO LA VICTORIA.



¡VAMOS A VOTAR AL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL! ��✊



Vamos a ganar y vamos a gobernar porque vamos a votar masivamente ⚡⚡⚡



�� @equipoGabilondo #PalabraDePresidente ✋ #VotaPSOE ✊ pic.twitter.com/u1mlVnIdHu“ — PSOE (@PSOE) May 2, 2021

“Votar al PSOE es votar por una Comunidad de todos y de todas”, ha proseguido Gabilondo, quien ha asegurado que, “frente a la crispación y el miedo, el PSOE es la esperanza”. Gabilondo ha recordado que la Constitución predica la igualdad de todos los españoles y, en este sentido, ha afirmado: "Nosotros no vamos a excluir a nadie por su raza, sexo, religión, opinión o lugar de nacimiento. Nadie se va a quedar solo, porque nuestra voluntad es no excluir a nadie. En cambio, ellos sí se excluyen cuando se sitúan fuera de la Constitución”, ha criticado, en referencia a PP y Vox. Porque, ha proseguido, "amenazan la democracia con extremismo y la democracia es nuestro hogar”. Por último, ha concluido: “Tenemos que impedir un Gobierno de desleales con nuestro compromiso inquebrantable de la democracia. Somos el motor de cambio. Somos la vacuna frente al odio. Somos el PSOE”.

“El cordón sanitario a la ultraderecha en Alemania está pactado entre todos los partidos.



Madrid

��

2019: Derechas ➕ ultraderecha.

2021: El PP volverá a pactar con la ultraderecha xenófoba, homófoba, machista����‍♂️



��¡Por eso estamos aquí!



�� @sanchezcastejon#PalabraDePresidente pic.twitter.com/QmbCBXCfo9“ — PSOE (@PSOE) May 2, 2021

Por su parte, Sánchez ha asegurado que, el próximo martes, “la papeleta del PSOE es la que va a impulsar al bloque progresista, la que volverá a unir Madrid, dejando atrás este tiempo oscuro de trincheras y de odio con mucha fricción que ha cavado la derecha y ultraderecha en estos dos años”. Ha criticado que, a diferencia de la canciller alemana, Ángela Merkel, “el PP dice que va a pactar con la ultraderecha machista, xenófoba y homófoba y además dice que no es el fin del mundo”. “Pero puede ser el principio del fin de una democracia de derechos y libertades en la Comunidad de Madrid”, ha advertido. Por eso, ha dicho que estas elecciones “no es solo Madrid, es la democracia” lo que está en juego. También ha criticado que “Madrid no puede seguir dividida, enfrentada sistemáticamente al Gobierno de España y a los gobiernos vecinos” y ha pedido el voto para un Gobierno centrado en la vacunación, la recuperación y protección a los más vulnerables frente al de “Colón”: “Nos quedan dos días, vamos a movilizarnos para hacer realidad un sueño que merece la pena”.