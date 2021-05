El líder de Unidas Podemos y candidato de esta formación en las elecciones del 4M en Madrid, Pablo Iglesias, ha acusado a la presidenta madrileña y aspirante del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, de intentar hacer del acto institucional del 2 de mayo “un mitin de campaña” y ha justificado así su ausencia en la celebración por el Día de la Comunidad de Madrid: “Nosotros no podíamos estar”.

Iglesias ha sido el único de los candidatos que no ha estado presente en el acto institucional. En su lugar, ha participado en un mitin de campaña en Móstoles, donde ha criticado tanto que la Comunidad haya externalizado la señal televisiva de la celebración y haya dejado fuera a Telemadrid de la producción, como las palabras de Ayuso que ha captado un micro abierto: "Vamos, no puedo tener más ganas de que esto pase, es un plomo increíble". La propia presidenta ha aclarado después ante los periodistas que no se refería a la celebración del 2 de Mayo sino a la "campaña electoral y al ambiente de crispación" que la ha rodeado en las últimas semanas. Aún así, Iglesias ha empleado sus palabras para criticar su "patriotismo de cartón piedra".

“No podíamos estar con Ayuso porque no somos los convidados de piedra en un mitin para el que han privatizado la señal de televisión, instrumentalizando una vez más las instituciones para homenajear el Madrid de las élites, de los grandes apellidos, de los traidores al pueblo y de los que, en el fondo, están deseando que se acabe de una vez este ‘plomo’ de acto institucional, como ha dicho la presidenta”.

“Conocemos bien ese Madrid", ha proseguido, "que en el momento más difícil se esconde, porque siempre tiene que ser la clase trabajadora la que da la cara por todos".

"En esa crisis de 1808, los monarcas abandonaron la soberanía. El 2 de mayo se escribió la historia de la soberanía y retrató a la cobardía de la monarquía y de las élites miserables", ha apuntado el líder de Poddemos. Por todo, ha tildado de "vergonzoso" que el PP "vuelva a hacer esto un 2 de mayo" y ha lamentado que, con ello, "humillan la dignidad popular de la Comunidad de Madrid".