Se acerca el final de campaña de las elecciones del 4M y este jueves se acumulan las quejas de los candidatos a la Junta Electoral sobre múltiples cuestiones. El órgano que vela por la neutralidad del proceso electoral ya ha pedido expedientar a la presidenta madrileña y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, por hacer campaña en actos institucionales y ha solicitado a Correos una explicación detallada sobre los tickets que se han emitido con las palabras "voto emitido" a usuarios que no estaban procediendo a votar.

La Junta también ha recibido quejas sobre un acto de Vox en una zona confinada y sobre la encuesta que el CIS está preparando de cara al 4M pero que no se podrá publicar, sobre las que tendrá que deliberar. Por otra parte, ha aceptado un acuerdo entre PP y Vox para repartirse los espacios del acto de cierre de campaña el próximo domingo.

Entre tanto, los candidatos han proseguido con las entrevistas y actos de campaña en una jornada más calmada que las anteriores y sin nuevas amenazas.

El candidato del PSOE, Ángel Gabilondo , ha asegurado este jueves en Las Mañanas de RNE que no teme un posible 'sorpasso' de Más Madrid , formación que está subiendo en las encuestas a expensas de los socialistas , pues cree que su partido es la "fuerza que pueda hacer ganar a la izquierda". Ha reconocido que existen diferentes "sensibilidades" en la izquierda, pero ha señalado que "el PSOE no es cualquier cosa" y que espera que sea la formación que lidere "la opción progresista para transformar Madrid".

Una vez más, preguntada al respecto, Ayuso ha insistido en que no se "plantea" gobernar con Vox, aunque ha eludido responder directamente sobre si descarta pactar con ellos. "No descarto pactar con UPyD", ha contestado, refiriéndose a un partido que se extinguió en 2020. Por otra parte, ha sostenido que el Gobierno central está esperando al fin de la campaña electoral en Madrid para tomar medidas "impopulares" contra el coronavirus. En este sentido, ella ha dicho que se plantea ampliar los horarios de los comercios y la hostelería cuando decaiga el estado de alarma: "Prefiero que la gente se tome una cerveza en una terraza a que haya descontrol en las casas".

Cs insta a elegir entre el "Madrid de los insultos" o el de "la concordia"

Ciudadanos ha aprovechado los calificativos que han utilizado algunos candidatos para describir a sus rivales para instar en una lona desplegada en Felipe II a elegir entre el "Madrid de los insultos" o el "Madrid de la concordia". 'Traidor', 'fascista', 'amargada', 'parásito' y 'rata' son los apelativos que recoge el partido 'naranja', quien ha basado gran parte de su campaña electoral en evitar el enfrentamiento y el "guerracivilismo".

“El Madrid de los insultos o el Madrid de la concordia.



Tú decides.#EligeCentro �� pic.twitter.com/QvI0KNbsgh“ — Edmundo Bal (@BalEdmundo) April 29, 2021

"Pone de manifiesto lo que Madrid no es, lo que nosotros no somos. Estos insultos están en la boca de cuatro políticos que se presentan a las elecciones del 4 de mayo. Estos insultos no están en la boca de mis vecinos", ha dicho Bal durante un acto de campaña en el que ha estado acompañado por la líder de la formación, Inés Arrimadas. La líder naranja, por su parte, ha añadido: "Creo que es imprescindible que muchos madrileños visualicen en qué se está convirtiendo esto, cuál es el peligro de no hacer nada, de cerrar los ojos ante estos insultos, esta polarización, este atolladero al que algunos partidos y algunos políticos irresponsables nos quieren llevar".