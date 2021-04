La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección en las elecciones del 4M, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado en TVE que le parece “reprochable” el ‘cordón sanitario’ a Vox y dice que éste solo “debe hacerse en las urnas”. Ha rechazado catalogar al partido de Santiago Abascal de “ultraderecha” y ha asegurado que, para ella, quien sí es “extremo” es Podemos. “No quiero a Podemos en las instituciones, son el odio y han bebido de las peores dictaduras comunistas”, ha afirmado: “Esa gente para mí sí que es extrema, ¿Por qué se arrincona a Vox y no a ellos?”.

Durante una entrevista en La Hora de la 1, Ayuso ha dicho estar "agradecida" a Vox por su apoyo para ser presidenta. PP, Vox y Ciudadanos "nos hemos entendido y no ha sido el fin del mundo", ha afirmado. Pero también ha aclarado que espera "no tener que gobernar" con Vox.

Preguntada sobre los partidos liberales en Europa que rechazan pactar con la ultraderecha, Ayuso ha asegurado que "ultras, hay otros ultras", en referencia a Unidas Podemos. "Hay un exvicepresidente que se va a quedar fuera de la asamblea" tras el 4M, que "ha estado pactando" con el entorno de ETA y que "pedía la guillotina para sus adversarios, fomentaba que se reventaran cajeros o agrediesen a policías".

"Extremos, hay otros", ha insistido. "No obstante, yo no soy Vox". Sobre si calificaría a Vox de "ultraderecha", Ayuso ha dicho que eso "lo tiene que decir y explicar" el partido de Santiago Abascal.

La candidata ha reconocido que "hay cuestiones" con las que ha estado "de acuerdo" con Vox, como plantear una bajada de impuestos o la propuesta de una "Administración austera". "Pero en otras cosas no tenemos nada que ver", ha afirmado, como lo relativo al "debate de las armas" o "los menas". "A mí, no me gusta asustar a los mayores y decir que, al ir por la calle, les va a pasar algo", ha asegurado.

Un Gobierno con diez consejerías y antiguos consejeros de Cs

Ayuso ha insistido en que tuvo que convocar elecciones porque no ha podido "legislar nada", salvo una Ley de Suelo. "No he podido sacar adelante los presupuestos ni medidas muy importantes porque no tenía mayoría", ha lamentado, y ha dicho que "así no se podía estar" porque, con Ciudadanos, "al final siempre había un gobierno que iba por un lado y otro que iba por otro". "La cabeza, la boca y el corazón en un Gobierno han de ir juntos y esto no pasaba", ha asegurado. Y ha insistido en que quiere "una estabilidad que antes no tenía".

"Al final, éramos dos bloques" en el Ejecutivo regional, "uno, sobrerrepresentado y, a su vez, en caída libre", ha asegurado. "Esto generaba muchas distorsiones". Ciudadanos, añade, "siempre se ponía con el PSOE a la contra" de decisiones como la de mantener abierta la hostelería. Y ha insistido en que, "según muchos diputados de Ciudadanos, sí se estaban recogiendo firmas para presentar una moción de censura".

Sin embargo, ha dicho que no descarta recuperar a alguno de los consejeros de Ciudadanos que tenía en el antiguo gobierno, aunque no ha dicho nombres.

"Nombres no puedo decir, es aventurado ahora", ha insistido, pero ha añadido: "Tengo claro el gobierno, cómo dividiría la Comunidad, qué consejerías tendría". "Me gustaría reducirlo un poco, pasar de trece a diez sería muy bueno, permitiría que trabajáramos de forma más cohesionada y activa", ha asegurado. "Tengo claro qué voy a hacer nada más cerrar las urnas" el 4M, ha proseguido: "Seguir bajando impuestos y poner el acento en la recuperación económica".