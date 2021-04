El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha llamado a los demócratas "parar" en las urnas a Vox, que el pasado viernes cruzó una "línea roja" y que supone "una amenaza para nuestra democracia" para la "convivencia" y "para todos los avances en derechos y libertades logrados en estos 40 años de democracia y Constitución española".

Sanchez ha acompañado al candidato socialista en las elecciones del 4M en Madrid, Ángel Gabilondo, en un acto de campaña junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que esta semana ha sido amenazado de muerte junto con la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Sánchez ha ido en la misma línea que Gabilondo y Marlaska antes que él al afirmar que "el viernes pasado sucedió algo muy grave que lo ha cambiado y alterado todo" porque "un partido político no solo se negó a condenar los hechos, que eran amenazas contra la vida, sino que fue mucho más allá y dijo que las amenazas eran falsas". "Vox sostiene que el ministro del Interior, la directora de la Guardia Civil y el candidato de Unidas Podemos lo que hicieron fue conspirar para enviarse a sí mismos unas amenazas de muerte acompañadas de unas balas", ha lamentado.

Vox lleva acusando varios días a los amenazados de hacer un "montaje". El pasado viernes, la insistencia de la candidata de este partido en dudar de lo ocurrido durante el segundo debate electoral supuso un punto de inflexión en la campaña. Iglesias abandonó el debate y posteriormente lo hicieron Gabilondo y la candidata de Más Madrid, Mónica García, quienes hicieron un frente común contra el "odio" de Vox. Desde entonces, los tres candidatos han planteado que el 4M va de elegir entre "democracia" y "fascismo".

"Esta es la postura de Vox, no es un partido cualquiera. Este partido de ultraderecha sostiene con su voto a gobiernos del PP en distintas zonas de España, la primera aquí en la Comunidad de Madrid", ha criticado Sánchez, quien ha añadido que "se da la particularidad" de que el PP, "con quien pretende formar Gobierno, es con Vox" en esta región.

En este sentido, ha parafraseado a la canciller alemana, Angela Merkel, pese a no compartir "su ideario": "La libertad de expresión tiene sus límites. Esos límites comienzan cuando se propaga el odio, cuando la dignidad de la otra persona es violada". Y Merkel "añadía que, si esto no se frena a tiempo, nuestra sociedad no volverá a ser la sociedad libre que es hoy", ha añadido.

"Se asoman a los medios, esparcen veneno y odio a quienes no piensan como ellos, llaman dictadura progre a lo que tanto nos ha costado conseguir durante 40 años de democracia y Constitución", ha proseguido: "Descalifican a las asociaciones de mujeres que defienden la igualdad y luchan contra la violencia de género y las llaman 'feminazis', a los inmigrantes les llaman 'menas' y a los colectivos LGTBI 'enfermos'".

"Nuestra democracia tiene un problema" , ha proseguido, aunque ha dicho que no es "único ni exclusivo" de España, ya que lo tienen también otras "democracias plenas, maduras y solventes" como las de Francia, Alemania, Suecia o incluso Estados Unidos. Sánchez ha puesto como ejemplos de actos que "horrorizan" el asalto al capitolio de EE.UU. en enero, o cuando se ve al "neofascismo crecer en las elecciones francesas". "Pero sus amigos están a muy pocos metros de nosotros", ha advertido.

"Será la última línea roja que Vox cruce"

Pero, el pasado viernes, "la ultraderecha cruzó una línea roja", ha advertido Sánchez. "Ellos creían que solo era un paso más, que iba a pasar inadvertido, que se vería como otra travesura o algo normal que comentar, que nos íbamos a acostumbrar a otra más y a aceptarlo igual, pero no va a ser así", ha sentenciado Sánchez: "El viernes, Vox cruzó una línea roja y será la última que cruce".

"Todos los progresistas, los demócratas, estamos convocados este 4M, nos hemos levantado y puesto en pie para decir basta", ha proseguido, y ha dicho que no van a dar "por normal lo que no es normal", que alguien "amenace de muerte" y "atente contra la vida de representantes públicos". "Necesitamos la máxima movilización, porque se trata de nuestros derechos", ha instado.

A continuación, ha cargado contra la "equidistancia" de partidos como PP y Ciudadanos. "No es normal ser equidistante y no condenar las amenazas. Si lo damos por normal, le quitamos la importancia que tiene y estamos consintiendo que se ponga en riesgo de las vida de las personas y nuestra propia democracia".

"No es una anécdota ni un caso aislado. Lo que ocurre es algo que debemos parar de inmediato. Se acabó, no se trata de Madrid, se trata de nuestra democracia", ha proseguido. Por ello, ha considerado que ante el "discurso de odio" que se "extiende por toda la sociedad y lo envenena todo", ha llegado la hora de "ser claros y decir" que "Vox representa una amenaza para la democracia española y para la convivencia entre españoles".

