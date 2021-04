La candidata de Más Madrid en las elecciones en la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha augurado un crecimiento del bloque de la izquierda el 4M y ha alertado de que hay mucho en "juego", como que Vox pueda llegar al Gobierno autonómico y con ello, que el "odio llegue a las aulas".

En una entrevista en Las Mañanas de RNE, García ha asegurado que el pasado viernes se cruzó "una línea roja" en la campaña electoral cuando el debate celebrado en la Cadena Ser acabó de manera abrupta después de que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, abandonara los estudios ante la falta de condena por parte de la candidata de Vox, Rocío Monasterio, de las amenazas de muerte que había recibido.

"Yo creo que se ha puesto encima de la mesa lo que nos estamos jugando. Nos estamos jugando que la señora Monasterio se haga cargo de Educación. Nos estamos jugando que el odio, la intolerancia y la violencia lleguen a las aulas", ha señalado.

Sobre que haya tres fuerzas de izquierdas el 4M, ha retierado que es beneficioso para este bloque porque así suman "más", es un "efecto potenciador".

Por eso, ha animado a las fuerzas de izquierda a persistir en su "empuje" y en seguir con la campaña "fraternal" que es "una de las cosas que más anhelaba el votante progresista" . "Vamos a hacer una campaña fraternal con el resto de partidos que quieren lo mismo que nosotros, que Ayuso y Monasterio no lleguen a la Puerta del Sol", ha señalado.

Preguntada por la posibilidad de aplicar un cordón sanitario a Vox, como ha planteado el candidato socialista Ángel Gabilondo, García ha indicado que " tiene que ser Ayuso la que no deje paso y cierre la puerta a la extrema derecha ", dado que el bloque progresista "va a sacar más votos" porque cree que "la Comunidad de Madrid se merece un Gobierno decente, que no dé aire a la ultraderecha".

Su primera decisión si gobierna

Sobre su primera decisión si llega al Gobierno de la Comunidad de Madrid, García tiene clara su prioridad: "Poner orden en la vacunación", pues a su juicio, el actual plan regional está siendo "una chapuza". "No se debería utilizar como herramienta de propaganda sino de protección a la salud", ha subrayado.

También ha tenido críticas para la gestión de la pandemia de coronavirus que ha llevado a cabo Díaz Ayuso. La candidata de Más Madrid y anestesista en el Hospital 12 de Octubre ha asegurado que es "un insulto a víctimas y sanitarios" que la actual presidenta regional diga que haría lo mismo con la pandemia.

En este sentido, ha calificado de "pavorosos" los datos de Covid-19 en la Comunidad de Madrid, con "otra vez casi 600 personas en la UCI". "Me niego a pensar que Ayuso volviera a hacer lo mismo con esos datos pavorosos en la sanidad y en la economía", ha declarado.

Para García, junto a los cierres, toques de queda y otras restricciones, era necesario "haber reforzado la Atención Primaria", aumentado el número de virólogos en la sanidad pública, haber puesto rastreadores y controlado aforos.

"Pero hemos tenido un Gobierno negacionista de la pandemia que decía que los hospitales no estaban colapsados mientras el virus campa a sus anchas. Es un Gobierno que ha abandonado a la ciudadanía, a los sanitarios y que no ha ayudado a los sectores que peor lo han pasado porque no han recibido un solo euro", ha señalado.

Y preguntada también por materia fiscal, García ha defendido el "consenso europeo" y de otras instituciones, como el FMI, para que "aporte más quien tenga más" con el fin de acabar con los "regalos fiscales" y con una Comunidad reconvertida en "guarida fiscal para millonarios".

Según la candidata de Más Madrid, la Comunidad "tiene un desequilibrio fiscal que hay que abordar". "Si queremos justicia social necesitamos justicia fiscal", ha sentenciado. En cuanto a las diferencias con el PSOE en materia fiscal, Mónica García ha contestado que cuanta más fuerza tenga Más Madrid, "más capacidad para tener esa justicia fiscal de sentido común".