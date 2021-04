Los candidatos del PSOE y de Más Madrid a las elecciones del 4M, Ángel Gabilondo y Mónica García, han cargado contra la presidenta madrileña y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso (PP) por haber convertido Madrid en la "fiesta" de la pandemia con su "permisividad" y por su "negacionismo", respectivamente.

“En Madrid se ha producido un efecto llamada de otros países europeos, para el turismo de borrachera, y se ha convertido en el lugar de la fiesta en medio de la pandemia”, ha criticado Gabilondo en un acto de campaña en Leganés acompañado por el alcalde de la localidad, Santiago Llorente, y la número dos de la candidatura, Hana Jalloul.

De esta forma, ha respondido a unas declaraciones de Ayuso, que dijo que en Madrid la vida es "difícil", dado que "se paga mucho" por la vivienda, pero también "apasionante, porque "en Madrid después de un día trabajando, de un día sufriendo, nos podemos ir a una terraza a tomarnos una cerveza".

El candidato socialista ha asegurado que el “efecto llamada” se ha producido porque existe una percepción de “permisividad” con restricciones que “no son las adecuadas, no son claras o son laxas”.

Al ser preguntado sobre qué medidas tomaría ante la incidencia acumulada que ya supera los 400 casos en la región, ha reiterado que atendería a las indicaciones del Consejo Interterritorial de Salud, en lugar de apelar a la “confrontación”, porque no se pueden tomar medidas en base a “ocurrencias”. “Hay que seguir esas indicaciones para evitar aglomeraciones, poner restricciones, incluso horarias”, ha aseverado el candidato socialista, quien ha añadido que todas las restricciones deben ir acompañadas de "ayudas directas".

Por otro lado, Gabilondo se ha referido a una información adelantada por 'El Plural' sobre una residencia de mayores de la capital que habría ofrecido a las familias que afiliados del PP acompañen a los internos a votar. Al respecto, Gabilondo ha señalado que el partido socialista está estudiando la posibilidad de impugnar este ofrecimiento ante la Junta Electoral para que valide la “calidad democrática” de las elecciones.

García le pide ser responsable en sus mítines tras la multitud en Fuenlabrada

Mónica García, por su parte, ha instado este martes a Díaz Ayuso a que abandone el "negacionismo de la pandemia" y sea "responsable" en sus mítines de campaña. Se ha referido así al acto organizado el lunes por el PP en Fuenlabrada, en el que se concentraron unas centenares de personas, según García sin guardar las preceptivas medidas sanitarias.

Ayuso ha celebrado un acto en Fuenlabrada entre numerosos asistentes y con cierto agolpamiento. RTVE

"Entendemos que la señora Ayuso, la cual ha hecho una política de negacionismo de la pandemia (...) en sus propios actos no cumpla las normas y no haga las restricciones propias para proteger la salud, que es una cosa que todavía no ha entendido", ha censurado García ante los medios tras reunirse con asociaciones del sector del taxi.

García ha subrayado que en la Comunidad de Madrid hay hoy 550 pacientes de coronavirus ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI), "colapsando" de nuevo el sistema sanitario, y que "ahora mismo obviamente no se van a poder ir de cañas" y no necesitan eso sino "tener una buena sanidad pública".

Esa situación de servicios públicos "depauperados" es la que García pretende evitar con lo que Ayuso llama "infierno fiscal", que para Más Madrid no significa sino acabar con el "paraíso fiscal para los que más tienen". La bajada de impuestos que propone Ayuso, ha recalcado García, "sólo afecta al 9 % de la población", la más pudiente, mientras que el 91 % restante tendría que sufrir "el recorte de los servicios públicos".

Por último, García también se ha referido a la información sobre los voluntarios del PP para acompañar a los ancianos de una residencia a votar: "Nos parece un insulto más (...) los mayores en las residencias han sido abandonados por su Gobierno, pero ahora en cambio tienen voluntarios para poderlos llevar a votar", ha declarado la candidata.