La campaña electoral en la Comunidad de Madrid ha elevado la tensión este lunes entre la presidenta regional y candidata 'popular', Isabel Díaz Ayuso, y el aspirante socialista, Ángel Gabilondo, con motivo de los fallecidos por COVID y las llamadas colas del hambre a causa de la pandemia. En un nuevo cruce de acusaciones, Ayuso ha "retado" a Gabilondo a que "demuestre con cifras reales" que la mortalidad por COVID en la región es "muy superior a la media nacional", unas declaraciones que a juicio de la líder 'popular' son "miserables" y "mezquinas". Sobre las colas del hambre, la presidenta cree que los partidos de izquierda "están retorciendo" sus palabras y dice que ayudará a que nadie se quede atrás.

"Me sorprende que el candidato de Sánchez, que no sabe y que oculta las cifras de fallecidos de la pandemia, tenga el arrojo de decir cómo se ha comportado la mortalidad en Madrid", ha criticado Ayuso durante una visita a una carpa del PP de Chamberí, en Madrid, donde ha "exigido" al PSOE que "rectifique" porque es "rotundamente falso": "La mortalidad en Madrid no ha sido la mayor en la primera ola, y no digamos en la segunda y en la tercera", ha aseverado.

Ayuso responde así a las palabras del candidato socialista que, durante un desayuno informativo con Europa Press, ha indicado que en Madrid "hay unos índices de fallecimiento y mortalidad muy superiores a la media nacional", a la vez que ha citado el último dato disponible, del viernes, cuando la cifra de fallecidos en Madrid era del 59 % superior a la media nacional. Además, ha señalado que la tasa general de mortalidad es actualmente de 2.180,71 fallecidos por cada 100.000 habitantes, mientras la media nacional es 1.620,25, por lo que "es claramente inferior al dato de Madrid".

"A mi juicio, es algo miserable hablar de los muertos constantemente", ha insistido la presidenta, quien también cree que la campaña del PSOE "no puede ser más lamentable y mezquina, porque hablar de la muerte con esa frivolidad es mezquino": "Es una vergüenza que se hable de los muertos como si fueran de unos y de otros. Todas las personas que han fallecido en España por culpa de la pandemia son fallecidos de todos. Y no se puede hablar de la muerte ni se puede trasladar ese miedo por puro interés electoralista", ha sentenciado.

“�� @IdiazAyuso exige a Gabilondo que rectifique sus mentiras sobre la mortalidad en Madrid: “Es falso, y hablar de muertos, como si fuesen de unos o de otros, por interés electoralista es miserable.”#VotaLibertad �� #YoConAyuso pic.twitter.com/Grouxlh09e“ — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 19, 2021

Gabilondo critica la mortalidad y las colas del hambre Tras desglosar los datos sobre la mortalidad en Madrid, Gabilondo ha señalado que "igual la expresión no es la probabilidad", en alusión a sus declaraciones sobre que el riesgo de morir por COVID-19 en Madrid era un 54 % superior, un dato que asegura contrastó al darlo y cuya fuente es el Ministerio de Sanidad. "Si alguna vez me equivoco en algo, yo no tendré ningún inconveniente en pedir disculpas ni en aclarar lo que ocurrió, pero yo esos datos los contrasté antes de darlos porque los que trabajan conmigo saben hasta qué punto es casi enfermiza mi obsesión por contrastar todos y cada uno de los datos y sus fuentes", ha manifestado. Por otro lado, en cuanto a la información del Gobierno regional sobre los casos de COVID, ha reiterado que los datos de casos de Madrid "se actualizan y una vez que se actualizan si los miras con perspectiva de tiempo los casos se modifican, igual miras un mes y hay una modificación de datos de bastantes cientos de casos". "Yo no digo que se haga con mala voluntad y además voy a decir que haya voluntad de engañar", ha agregado, para añadir que sí cree "que el hecho de que se hayan fijado, asentado los datos, no en la fecha misma sino con posterioridad puede inducir a pensar que se genera una incertidumbre y a alguno le puede llevar a pensar que haya habido una voluntad", ha apostillado. Se mantienen las colas del hambre en Madrid después de un año de pandemia VÍCTOR ROMERO/ ALICIA VELILLA/RTVE MADRID El líder socialista también se ha referido a las llamadas colas del hambre en Madrid y ha criticado a la presidenta por llamar "mantenidos subvencionados" a las personas en esta situación, ya que es una "ofensa" a todos los madrileños pues "a nadie le gusta hacer cola para conseguir comida por necesidad". Además, el candidato ha defendido que la "obligación" de los poderes públicos es "no dejar a nadie atrás", por "justicia y solidaridad". "Señora Ayuso, está usted completamente equivocada y hace mal", ha subrayado. Gabilondo se refería así a las declaraciones de Ayuso en el arranque de campaña del sábado donde aseguró que el Gobierno de España crea "ciudadanos de primera y de segunda; los de segunda, los mantenidos subvencionados que ellos crean, como las colas del hambre, para que la gente dependa de ellos". “A mi juicio, la candidata Ayuso se ha equivocado al calificar de 'mantenidos' a quienes están en las colas del hambre.



Debemos respetar a las personas que están en situación de necesidad.



Es obligación de la política no dejar a nadie atrás.#HazloXMadrid #VotaPSOE pic.twitter.com/R6fdQv0l9L“ — #ÁngelGabilondo (@equipoGabilondo) April 19, 2021