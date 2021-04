El líder de Unidas Podemos y candidato en las elecciones del 4M en Madrid, Pablo Iglesias, ha tildado de “indecente” a la presidenta madrileña y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso (PP), por usar a los madrileños como “gasolina política” para “incendiar a España y hacer caer al Gobierno que odia” y ha acusado su falta de “lealtad” con el Ejecutivo frente a la pandemia de coronavirus. En el primer acto oficial de campaña de su formación, ha llamado a los madrileños a mandar a la oposición a los “arrogantes que se creen que Madrid es suyo”.

Desde la plaza de Nelson Mandela en el barrio de Lavapiés, Iglesias ha señalado al Gobierno de la Comunidad de Madrid como la “excepción” a la “lealtad” que han mostrado otras comunidades al Ejecutivo central, del que él ha sido vicepresidente segundo hasta hace unas semanas. “Han visto la pandemia como una oportunidad para hacer caer al Gobierno que odian y que llaman social comunistas” y “usaron a los madrileños como moneda de cambio” para ello. “¿Cómo es posible que dijeran ‘no’ a todo?”, se ha preguntado, en referencia a las medidas del Gobierno central o acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud para hacer frente al COVID.

También ha acusado al Ejecutivo madrileño de “negar de la forma más vil las órdenes de no traslado de personas de residencias a los hospitales, que les costó la dimisión de uno de sus consejeros porque no pudo tragar la indecencia y la ilegalidad”. “Es indecente que intenten aprovechar la pandemia para hacer caer a sus rivales políticos en lugar de arrimar el hombro”, ha proseguido, y ha dicho que “eso es la derecha y la ultraderecha”.

En cambio, ha considerado que la pandemia ha dejado una “lección que nadie cuestiona”, y es que “lo público es lo prioritario porque lo dice la ley, lo dice la Constitución” y ha dicho que es "necesario" hacer en Madrid "una reforma fiscal para acompasarla con lo que dice la Constitución". "Vamos a decir claramente que, frente a la sanidad privada, la prioridad solo puede ser la sanidad pública", ha proseguido el candidato morado, quien ha defendido que hay que invertir "mil millones más" para esta cuestión. También, ha propuesto que el dentista sea gratis: "¿O qué pasa, solo pueden arreglarse los dientes los que ganan mucho dinero?".

"Nosotros no vamos a estar en el próximo gobierno para hacer lo mismo", ha afirmado Iglesias, quien ha postulado a su formación como la "garantía" de que se hagan "políticas de izquierdas". "Quizá menos de las que nos gustaría, pero hemos demostrado que, a costa de nuestro prestigio, de recibir muchísimos ataques, cuando se trata de hacer políticas de izquierdas somos firmes hasta el final y eso es imprescindible para ganar al PP en la Comunidad de Madrid ", ha añadido, y ha asegurado que estas elecciones "van de geografía", porque ha rechazado que la "minoría" del 30% de distritos que son de "derechas" sea quien "decida la suerte de todos".

"Luce el sol en Lavapiés pero nos odian ", ha dicho Iglesias al inicio de su intervención. "Odian a Serigne Mbayé, incluso jefes de comunicación del PP han dicho que cómo es posible que vaya a ser diputado en la Asamblea de Madrid y Toni Cantó no", ha proseguido Iglesias, quien ha respondido que "porque Mbayé es vecino de Madrid y Cantó no, simplemente por eso". En este sentido, ha destacado que el portavoz del Sindicato de Manteros "representa algo que es la llave fundamental para derrotar a la derecha y la ultraderecha en Madrid" y por eso "amenazan con deportarle".

"Van a hacer trampas, tienen al árbitro comprado"

En estas elecciones, ha pronosticado, la derecha "va a hacer trampas" como "siempre hacen". Ha acusado al Gobierno de la Comunidad de Madrid, "a 15 días de las elecciones", de comprar con dinero "a los dueños" de varios medios de comunicación. "Esto no va a contar en campaña electoral, ni va a tener la mínima influncia en las líneas informativas", ha ironizado Iglesias, quien ha criticado que a "cualquiera que lo ponga en duda, se le llama bolivariano" o se le dice que "ataca a la libertad de prensa" por parte de quienes creen que Madrid es "su cortijo".

"Pero la gente ya sabe que salimos a jugar este partido con los árbitros comprados y que van a hacer trampas hasta el final, a engrosar las encuestas para deciros que lo tienen hecho", ha proseguido. Y ha vuelto a instar a votar el 4M "sin insultar, sin arrogancias, sin violencia y con la educación de la gente humilde, de la gente de izquerdas, de la gente trabajadora que necesita de lo público y de los compatriotas que no nacieron aquí".

Y ha llamado a hacerlo "frente a los que roban, mienten y piensan que las instituciones son su cortijo". "Podrán comprar al árbitro, pero no van a poder comprar la dignidad de cada uno de vosotros". "Me dijeron 'no podrás echar a Rajoy, nunca podrás estar en el Gobierno de España. Siempre me dicen que estoy a cabado", ha continuado Iglesias, quien ha concluido así el acto: "Vamos a demostrar que vamos a gobernar en la Comunidad de Madrid. Adelante, que estamos cada día más cerca. Adelante, que sí se puede".