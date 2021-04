El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha marcado como objetivo de estas elecciones que “los comunistas” no entren en el Gobierno de la Comunidad de Madrid a partir del 4 de mayo, por lo que ha emplazado al líder de los ‘populares’, Pablo Casado, a que se pronuncie sobre si está dispuesto “a impedirlo” y a pactar o no con su formación. “Casado en octubre dijo ‘hasta aquí hemos llegado’, con un discurso más duro hacia Vox que a Sánchez. ¿Se acabó o no?”, se ha preguntado.

Abascal se ha mostrado muy crítico con el líder 'popular' en el acto de arranque de campaña de Vox, que se ha celebrado este domingo en Móstoles, “un símbolo de la fuerza del pueblo de Madrid” en referencia al levantamiento contra las tropas francesas en 1808, donde ha acompañado a la candidata a la Presidencia madrileña, Rocío Monasterio. "Móstoles no se va a dejar arrebatar ni la libertad, ni la convivencia, ni la patria por parte de los que han pactado con los enemigos de la nación”, ha enfatizado el presidente, quien ha insistido en la importancia que estos comicios tendrán en clave nacional.

A su juicio, el 4M será una "encrucijada" para toda España en la que los madrileños "van a tener que decidir por todos los españoles": "Nos jugamos el principio del fin de Sánchez y que el del moño (en referencia a Iglesias) se tenga que retirar de la política e ir a Cuba o Venezuela”, ha aseverado, recalcando que esa será "la función social y política de Vox en estas elecciones". "Todas nuestras propuestas son importantes, pero cobran poco valor al lado de la importancia de que los comunistas no entren en el Gobierno", ha insistido el líder de Vox, recalcado que su formación apoyará a todos aquellos partidos que "están en disposición de impedirlo".

Las últimas encuestas siguen dando al Partido Popular como vencedor de las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid y subiendo. La actual presidenta regional y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, obtendría el 40,4 % de los votos, según el promedio de encuestas calculado por DatosRTVE. Sin embargo, seguiría necesitando los apoyos de otras formaciones para alcanzar la mayoría absoluta (69 escaños) y poder revalidar la presidencia.

Pregunta a Casado si "se acabó o no" pactar con Vox

El líder de Vox ha invitado al presidente del Partido Popular (PP) a que diga si "van a aceptar o no sus votos", ya que en octubre Casado lanzó un 'hasta aquí hemos llegado' a los de Abascal. "¿Se acabó o no? ¿Hasta aquí hemos llegado o no?", se ha preguntado el líder de Vox, recordando que "Casado ha dicho que no quiere que haya representantes de Vox en el Gobierno de Madrid".

“¿Hasta aquí hemos llegado o no?“

"Pero no seáis torpes, no vendáis la piel del oso antes de cazarlo. No os repartáis Madrid antes de derrotar a los comunistas", ha insistido.

Según el líder de Vox, su formación se encuentra "sola" ante un Gobierno "que vulnera los derechos fundamentales con el estado de alarma o que ataca la familia". "Nos encontramos que algunos no tienen claro que con este Gobierno hay que mantener distancia infinita", ha dicho Abascal, en una clara referencia a los 'populares'. "¿Qué hace Casado implorándole una foto a Sánchez vacunándose juntos? Nosotros con Sánchez ni nos vacunamos, ni acudimos a una fiesta", ha sentenciado.

También ha tenido palabras para Ciudadanos, al que ha denominado "la veleta naranja". "Nos han condenado a todos a estas elecciones agónicas en las que nos jugamos la libertad y el futuro de Madrid. Han situado a media España en una situación de estrés y de riesgo de que los poderes caían en gobiernos socialcomunistas", ha criticado el líder de Vox.