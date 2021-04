La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este domingo en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "el candidato" a las elecciones del próximo 4 de mayo porque es quien decide "las mentiras" que posteriormente el candidato socialista, Ángel Gabilondo, "tiene que decir a partir de ahora".

Ayuso ha respondido así al líder del PSOE en Madrid, que le recriminaba este sábado en el arranque de campaña que solo hablase del jefe del Ejecutivo. "Cómo no vamos a seguir hablando de Sánchez señor Gabilondo si es él el candidato en Madrid; si es él el que decide las mentiras que usted tiene que decir a partir de ahora", ha señalado la presidenta en el primer acto de campaña en Las Rozas.

La líder 'popular' ha destacado "la implicación" del presidente del Gobierno en la campaña de Madrid, algo que está haciendo a su juicio "con los servicios públicos y con los presupuestos de todos los españoles". "Pretendía con las vacunas y con los fondos europeos mantenerse toda la legislatura y tratar a todos los ciudadanos como menores de edad", ha criticado la líder 'popular', quien cree que Sánchez "se la juega y se lo juega todo", si bien "se ha chocado de bruces con un proyecto como es Madrid".

En este sentido, Ayuso ha incidido en que "son unas elecciones vitales", que se vio obligada a convocar porque "se estaba soterrando un plan cada vez más oculto para seguir dividiendo España". "No queríamos que nos cambiaran el signo de la comunidad de Madrid por la espalda", ha enfatizado, en referencia a su exsocio de Gobierno, Ciudadanos, y a la moción de censura impulsada en Murcia junto al PSOE contra el 'popular' Fernando López Miras.

Invita a Gabilondo a que "haga de telonero"

La presidenta madrileña también se ha dirigido al candidato socialista, quien en su opinión ha cambiado su discurso en las últimas semanas. Así, ha cuestionado que ahora no quiera cerrar el Hospital Isabel Zendal, que no quiera cerrar la hostelería, que quiera bajar los impuestos y que incluso llegue a "proteger" la Educación concertada. "¿También la concertada?", ha enfatizado, invitándole a que acuda a un mitin del PP y que "haga de telonero". "Véngase al mitin, véngase al mitin, le necesitamos", ha bromeado.

Para Ayuso, el PSOE pretende "fragmentar" la historia, "dividiéndola, acomplejándola y adueñándose siempre del pasado para controlar el futuro" así como "empobreciendo" a la sociedad porque es así como "siendo dirigentes cada vez más ricos, con unos ciudadanos más empobrecidos, pretenden perpetuarse en las instituciones". Y ha sentenciado: "el socialismo es una máquina imparable de provocar pobreza y después de arrimar el hombro".

También ha respondido al "reto" de la candidata de Más Madrid, Mónica García, a competir en una carrera tras su vídeo de campaña en el que aparece corriendo. "Fueron dos días corriendo desde las siete de la mañana hasta las tres de la tarde. Lo que le voy a decir a la candidata de Más Madrid es que a lo mejor no le gusta cómo visto, a mí no me gusta como piensa. Si quiere nos vamos un día a correr las dos y le demuestro que esto es verdad", ha aseverado.