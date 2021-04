18:10

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que es "absolutamente esencial" que la candidata del partido para presidir la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, "gane las elecciones" u obtenga "una gran fuerza" para "condicionar" el Gobierno madrileño "para que no vaya por una deriva izquierdista". Además, ha criticado al PP por votar a favor del estado de alarma y de la "ley Rhodes (Ley de Infancia) de Pablo Iglesias para arrebatarnos a nuestros hijos". El PP no sabe dónde está, parece que se ha dado un golpe en la cabeza", ha dicho Abascal, que ha defendido que Vox no es el enemigo del PP, ya que defiende "la Constitución" y las libertades.