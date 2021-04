Tirar una caña en Madrid se ha convertido en una cuestión política desde la irrupción de la pandemia. Mientras en otras comunidades autónomas el aumento de contagios obligaba a los negocios hosteleros a echar el cierre, Madrid ha apostado no solo por mantenerlos, sino también por ampliar las zonas de terrazas o retrasar su horario de cierre. La propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha alzado como su principal adalid, llegando incluso a prometer a los camareros que recibirían la vacuna antes de lo previsto. “Hemos analizado la posibilidad”, señalaba en febrero.

No importa si es una decisión que depende del Ministerio de Sanidad o si Madrid es la única comunidad autónoma que no ha dado ayudas directas a la hostelería. Ayuso es la reina de los bares. No hay semana sin que la presidenta mencione al colectivo, suba una foto a sus redes sociales o se reúna con los empresarios del sector. “Me falta ponerle un monumento”, nos cuenta Juan Carlos, propietario del restaurante Tioquico, al norte de la capital. “Ha sido mi salvación, la de mi familia y la de las familias de los que trabajan aquí”, asegura este hostelero, que reconoce que el próximo 4 de mayo votará por Ayuso y por “la libertad”.

No es una opinión aislada. De hecho, es la opinión mayoritaria entre los hosteleros de Madrid, un sector que aporta el 4,6 % del PIB a la ciudad y da trabajo a más de 100.000 personas. El colectivo está dispuesto a acudir en masa a las urnas para revalidar su presidencia, y Ayuso dispuesta a seguir satisfaciendo sus demandas. “Juntos saldremos adelante”, rezaba la líder ‘popular’ en un vídeo dirigido al colectivo hace unas semanas.

En él, los hosteleros proclamaban a los cuatro vientos que "Madrid es libertad", el mismo mensaje que ha elegido la presidenta como lema de campaña. El Partido Popular (PP) ha equiparado la libertad con algo con tanto arraigo en la sociedad española -y tan deseado en estos tiempos- como tomarse una cerveza en un bar. Y parece que le está funcionando. Los últimos sondeos siguen dando a los ‘populares’ como vencedores de las elecciones del 4M, y subiendo: la actual presidenta y candidata a la reelección obtendría el 40,4 % de los votos, según el promedio de encuestas calculado por DatosRTVE.

“Yo no he votado nunca y no me interesa la política, pero voy a ir a votar a Ayuso” el 4 de mayo, asegura Ana, una mujer de origen extranjero que lleva viviendo en España 20 años y que trabaja en hostelería, concretamente en el barrio de Vallecas, aunque ahora está en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). “En las últimas elecciones voté a Vox y ahora voy a Ayuso”, nos cuenta Javier, camarero en el Restaurante Hermanos Romero, en Paracuellos del Jarama, porque, “a pesar de no haber recibido ayudas”, ha sido “la única” que les ha dejado trabajar.

“Votaré a Ayuso, no al PP” No se trata tanto de una cuestión de partido, sino personal. Será Ayuso, y no el Partido Popular, quien movilizará a los profesionales de la hostelería el próximo 4 de mayo. “Para mí existe una gran diferencia; de hecho, el PP y Ayuso no están actuando de la misma manera”, explica Ricardo, socio del restaurante Santamago, en el barrio de Sanchinarro. Nos confiesa que fue fundador de un partido de izquierdas hace 35 años, por lo que sus ideales “no tienen nada que ver con ella”, pero gracias a sus medidas ha conseguido no solo que su local se mantenga vivo, sino que diez familias también lo hagan. “Le puedo garantizar, sin ninguna duda, que nosotros en otra comunidad autónoma nos hubiéramos retirado”, explica. Una decisión que comparte José, propietario del restaurante Vagalume, en la calle Ponzano, centro neurálgico del ‘ayusismo’ hostelero. “Me da igual que se presente por Podemos o por el color que sea”, nos cuenta, mientras señala los carteles en apoyo a la presidenta que cuelgan en la fachada de su negocio. “Es una señal de agradecimiento, también al alcalde (José Luis Martinez-Almeida) y a la vicealcaldesa de Madrid (Begoña Villacís) porque nos dejó las terrazas. Gracias a ellos vivimos”, recalca el empresario. Carteles en apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un bar de la capital RTVE.es/DIANA FRESNEDA Precisamente en Ponzano, en apenas 50 metros, se suceden una decena de carteles de apoyo a la presidenta. “Pongo los carteles porque la apoyo a muerte, como ella me apoya a mí”, nos cuenta Pablo, dueño de La parroquia. “Le debemos todo”, señala Javier, encargado de la cervecería Fide, a pocos metros de distancia. Es tal el fervor por Ayuso que en la céntrica plaza de Cascorro se han inventado el plato ‘Papas a lo [sic] Ayuso’, con "pocas papas y muchos huevos", reza la carta; mientras que otra pizzería del centro ha patentado la pizza ‘Madonna Ayuso’, que incluye mozzarella de búfala. La última seña de admiración a la presidenta ha sido ‘La caña de España’, una cerveza artesanal elaborada por Cerveza Damas y promovida por los hosteleros madrileños que tiene como objetivo defender "a una presidenta que es la caña". De momento, la bebida puede consumirse en una treintena de bares y restaurantes de la capital. “Está teniendo mucho tirón, la gente viene aposta a probarla”, nos cuenta Vanesa, encargada de La Bientirada Santa Engracia, donde ya se puede disfrutar desde hace unas semanas. La propia Ayuso aseguró la pasada semana que ya la había probado.