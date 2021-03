Con la Semana Santa sentenciada debido a las restricciones y cierres perimetrales que impone la evolución de la COVID-19, el sector turístico augura unas pérdidas del 80 % en las próximas fechas y continúa su particular vía crucis a la espera de resurrección. Tras un 2020 nefasto, el turismo intenta curar su herida, cada vez más profunda, mientras confía en que un impulso en la campaña de vacunación suponga también la dosis perfecta para reactivar la actividad y así volver a exhibir el músculo de tiempos prepandémicos.

Con un volumen de pérdidas de 100.000 millones de euros en el último año, organizaciones y patronales reclaman la llegada inminente de las ayudas directas anunciadas por el Gobierno y planes de desescalada que contribuyan a generar un panorama de certidumbre.

Esa política común o de acción unitaria también es necesaria para Exceltur. Según Zoreda, "no estamos pidiendo una coordinación de políticas turísticas, pero por lo menos sí que queremos una coordinación de las normativas sanitarias que faciliten el renacer de la actividad y que dejen claro cuáles son las condiciones del futuro certificado para facilitar la fluidez de tránsito bajo el mismo paraguas".

"Ha pasado un año y seguimos viendo como unos países adoptan unas medidas y luego otras . Parece que de forma geopolítica se toman decisiones que intentan pasar por sanitarias pero responden a otros intereses", cuenta Marichal que subraya la necesidad de conjugar la prioridad sanitaria con la economía , "hay que equilibrar ese binomio y apostar por una movilidad controlada con certificado digital o testeo, ya que si no hay movilidad no hay economía turística ", dice.

Pese al reciente apoyo europeo en esa carrera contrarreloj frente al coronavirus, ambas patronales dejan claro que las distintas velocidades con las que se adoptan medidas en el Viejo Continente no sirven sino para crear confusión y "generar caos", afirma Zoreda.

En la misma línea, Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) añade otro problema que, explica, pone en duda el propósito de Sanidad de lograr un 70 % de vacunados para el mes de junio: "Estamos angustiados porque el ritmo actual no parece el adecuado , también vemos laboratorios que parecen estar tomando el pelo a la Unión Europea y en definitiva hay que dejar claro que no podemos perder otro verano ".

Prórroga de ERTE y ayudas directas: ¿tiritas o suturas?

Con el viento en contra por el devenir de la crisis sanitaria se hace aún más urgente la necesidad de buscar palancas de recuperación, sostienen desde el sector. Con este argumento las ayudas directas aprobadas por el Ejecutivo podrían servir de alivio en un momento de urgencia, sin embargo la realidad de esa línea de auxilio parece dejar algunos cabos sueltos.

“7.000 millones en ayudas directas son un café con leche para muchos“

"De momento son un placebo porque todavía no han llegado. Pedimos a Gobierno y comunidades autónomas que aceleren de manera urgente, porque el salvavidas hay que lanzárselo a la persona cuando se le puede salvar", lamenta el presidente de CEHAT, Jorge Marichal.

La cuantía tampoco parece satisfacer en exceso. "Sentíamos que iban a ser unas ayudas primordialmente asignadas al turismo, pero cuando ha llegado la hora de la verdad encontramos que estos 7.000 millones en ayudas directas son un café con leche para muchos", critica Zoreda que destaca que, a diferencia de otras actividades, en el turismo "la venta del billete de avión no realizada 'ayer', la cama de hotel no ocupada 'ayer' o la entrada al parque temático no adquirida 'ayer' traza una pérdida para siempre" y todo, advierte, sin poner el foco en algunas ramas, como las agencias de viajes, que se están viendo profundamente asediadas.

El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido, remarca unas pérdidas del 90 % y pide que en el paquete de ayudas se retire el requisito de presentar un balance positivo en 2019, ya que "las agencias de viajes son un caso singular que pueden dar 30 años beneficios y haber presentado un ejercicio puntual desfavorable por razones técnicas o el efecto contagio de Thomas Cook".

Garrido insiste en la necesidad de "no abandonar a su suerte a estos negocios y condenarlos al cierre después de haber congelado su actividad y haber mantenido empleo a través de los ERTE".

Precisamente, los ERTE y la necesidad de una nueva prórroga más allá del 31 de mayo se ha convertido en otro de los caballos de batalla del turismo. "Es otra ayuda y hay que extenderla porque no hay nadie que pueda pensar que el 1 de junio se van a reincorporar cerca de 400.000 trabajadores del sector turístico a sus puestos".