El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado una serie de restricciones para evitar un aumento de la transmisión del coronavirus durante la Semana Santa.

A continuación, resumimos las medidas, que ya han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado, y respondemos a las principales dudas.

¿Puedo viajar por España?

No. Todos los Gobiernos autonómicos, salvo el de la Comunidad de Madrid, han aprobado el cierre perimetral de sus territorios. Es decir, no se podrá entrar ni salir de las comunidades autónomas. Esta medida no se aplicará en Baleares y Canarias ni para las excepciones recogidas en el artículo 6 del Real Decreto de Estado de Alarma, 926/2020, de 25 de octubre:

Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.

Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.

Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes.

Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.

Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.

Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.