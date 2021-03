El Ministerio de Sanidad propondrá a las comunidades autónomas el cierre perimetral de sus territorios durante el puente de San José, como en Semana Santa, para evitar un repunte de casos de coronavirus, según un borrador al que ha tenido acceso RTVE.es

Las restricciones para los días festivos de marzo y abril deben ser aprobadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles, en el que la ministra Carolina Darias adelantó que busca alcanzar un "consenso", pese a la oposición de la Comunidad de Madrid a las medidas hasta ahora pactadas.

La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representado técnicos de todas las comunidades y ciudades autónomas junto con el Ministerio de Sanidad, ya acordaron el cierre perimetral y otras medidas para la Semana Santa, aunque todavía quedaba pendiente la ratificación en el Consejo Interterritorial.

A los cierres de las comunidades autónomas entre el 17 y el 21 de marzo y del 26 de marzo al 9 de abril, se suman otras dos medidas: el toque de queda a partir de las 22 horas y las reuniones limitadas a un máximo de cuatro personas en espacios públicos y privados. Según el documento, las medidas serían “de obligado cumplimiento” en todas las autonomías, excepto en las islas Canarias y Baleares.

Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado , ha abogado este martes, de nuevo, por permitir que vacunados y aquellos que presenten una prueba PCR negativa puedan moverse entre regiones. "¿Es lógico que lleguen los franceses por Barajas a Madrid, pero no vengan los vascos o andaluces?", ha planteado el vicepresidente tras mantener una reunión con representantes del sector turístico en la región.

Al conocerse el acuerdo de la Comisión de Salud Pública para la Semana Santa , la Comunidad de Madrid no tardó en mostrar su oposición a la propuesta. "En la Comisión de Salud Pública hemos votado en contra de la propuesta del Ministerio para Semana Santa. No estamos de acuerdo ni en el cierre perimetral, ni en bajar de 23:00 a 22:00 el toque de queda ni en reducir las terrazas de seis a cuatro personas por mesa", aseguraron fuentes del Ejecutivo madrileño a principios de marzo.

Toques de queda y reuniones limitadas

En el borrador, Sanidad antepone una recomendación de toque de queda desde las 22:00 a las 6:00 horas, si bien incluye una "redacción alternativa" de la norma, en la que el inicio de la restricción se retrasaría a las 23:00 horas.

Igualmente, el Gobierno propone limitar las reuniones a un máximo de cuatro personas, tanto en espacios públicos como privados, salvo que se trate de convivientes. No obstante, incluye también como alternativa limitar a cuatro personas las reuniones en espacios públicos cerrados y a seis personas en espacios públicos abiertos, quedando prohibida la reunión en las casas.

Esto, de nuevo, se trata solo de propuestas en el borrador para la reunión de este miércoles, cuando se redactará el acuerdo definitivo entre las comunidades autónomas.

Sanidad considera que la situación epidemiológica y el incipiente estadio de la vacunación "obligan a ser extremadamente cautelosos a la hora de mantener las medidas" durante las vacaciones, "puesto que tradicionalmente, son frecuentes los desplazamientos nacionales e internacionales que producen un gran aumento en la movilidad de la población, así como el aumento de las celebraciones, reuniones y agrupaciones de personas que pueden generar un mayor riesgo de transmisión del SARS-CoV-2".

Por ello, el Ministerio planteará también en la Interterritorial unas recomendaciones generales que pasan por no bajar el nivel de alerta, no celebrar eventos masivos y realizar una campaña de institucional común con el lema "No salvamos semanas, salvamos vidas".