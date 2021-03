El Ministerio de Sanidad y los Gobierno autonómicos, salvo la Comunidad de Madrid, han llegado este miércoles a un acuerdo de restricciones mínimas y comunes, como el cierre perimetral de las comunidades, en el puente de San José y Semana Santa para evitar un repunte de casos de coronavirus.

Así, los ciudadanos no podrán viajar entre las comunidades autónomas de la península, el toque de queda comenzará como tarde a las 23:00 horas y las reuniones se limitarán a un máximo de cuatro personas en espacios públicos cerrados y a seis personas en espacios públicos abiertos, quedando prohibidos los encuentros de no convivientes en las casas.

"El objetivo compartido por todos es seguir salvando vidas, no salvando semanas. Este es un acuerdo de país", ha afirmado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al anunciar el pacto entre administraciones en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde ya avanzó que quería alcanzar el "consenso".

Las medidas de control ante la pandemia han sido aprobadas para el periodo entre el 17 y el 21 de marzo en aquellos territorios en los que sea festivo el día 19 de marzo y del 26 de marzo al 9 de abril para todas, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y son "de obligado cumplimiento" para todas las autonomías. No se aplicarán únicamente en Canarias y Baleares, según ha reiterado la ministra Darias, quien ha subrayado que "no es posible el turismo nacional".

La ministra Darias ha recordado que lo aprobado este miércoles emana de un acuerdo anterior en la Comisión de Salud Pública , donde están representadas todas las comunidades autónomas, con base en la recomendación de los técnicos. "Ese el ámbito donde se toma las decisiones, no otro", ha zanjado. También en la Comisión de Salud Pública, la Comunidad de Madrid se opuso a las medidas.

Por su parte, el Gobierno vasco se ha posicionado a favor del contenido del documento dado que se ha aceptado la inclusión de que “aquellas comunidades que se rijan por medidas más restrictivas que las contempladas serán las que decidan l a conveniencia o no de flexibilizarlas, teniendo en cuenta que ello supondría una modificación de los hábitos establecidos hasta ahora y que están siendo cumplidos por la ciudadanía”.

Hasta ahora, solo la Comunidad de Madrid ha expresado su oposición a las medidas acordadas en el Consejo Interterritorial y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado: "Madrid no se va a cerrar perimetralmente, cada vez que se ha hecho ese cierre no ha permitido el control de los contagios".

Ni viajes, ni eventos masivos

De acuerdo con el borrador de la propuesta del Gobierno, cuyo contenido se dio a conocer el martes, Sanidad considera que la situación epidemiológica y el incipiente estadio de la vacunación "obligan a ser extremadamente cautelosos a la hora de mantener las medidas" durante las vacaciones, "puesto que tradicionalmente, son frecuentes los desplazamientos nacionales e internacionales que producen un gran aumento en la movilidad de la población, así como el aumento de las celebraciones, reuniones y agrupaciones de personas que pueden generar un mayor riesgo de transmisión del SARS-CoV-2".

Por ello, el Ministerio ha planteado también en la Interterritorial unas recomendaciones generales que pasan por no bajar el nivel de alerta, no celebrar eventos masivos y realizar una campaña de institucional común con el lema "No salvamos semanas, salvamos vidas".